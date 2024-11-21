В Новосибирске запретили продавать алкоголь в жилых домах по ночам

Posted 21 ноября, 06:51
Published 21 ноября, 06:51
Modified 21 ноября, 06:53
Updated 21 ноября, 06:53
В «наливайках» наведут порядки. Речь идет о точках продажи алкоголя, которые находятся в жилых домах, а также вблизи таких территорий.
Продажа алкоголя станет под запретом после 22 часов. Ограничения продлятся, как и во всех магазинах, до 9 утра. Под исключения попадают только рестораны, кафе и бары.
Пока жители Новосибирской области еще могут ликовать. Такой запрет вступит в силу лишь с марта 2025 года.
В Вологодской области ввели жесткий запрет на продажу напитков для взрослых. Спиртное там разрешено покупать только два часа в день — с 12:00 до 14:00. В сибирском регионе пока данный запрет так радикально не рассматривался.