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Posted 21 ноября, 06:51

Published 21 ноября, 06:51

Modified 21 ноября, 06:53

Updated 21 ноября, 06:53

Наливайки закроют в ночное время

В Новосибирске запретили продавать алкоголь в жилых домах по ночам

21 ноября 2024, 06:51
Фото: 1MI. Наливайки закроют в ночное время
В Новосибирской области перестанут продавать спиртное в ночное время: этот законопроект одобрили депутаты Заксобрания.

В «наливайках» наведут порядки. Речь идет о точках продажи алкоголя, которые находятся в жилых домах, а также вблизи таких территорий.

Продажа алкоголя станет под запретом после 22 часов. Ограничения продлятся, как и во всех магазинах, до 9 утра. Под исключения попадают только рестораны, кафе и бары.

Пока жители Новосибирской области еще могут ликовать. Такой запрет вступит в силу лишь с марта 2025 года.

В Вологодской области ввели жесткий запрет на продажу напитков для взрослых. Спиртное там разрешено покупать только два часа в день — с 12:00 до 14:00. В сибирском регионе пока данный запрет так радикально не рассматривался.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Запрет#Алкоголь#Спиртное#Закон
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