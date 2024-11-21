В Новосибирске женщина отсудила малолетнего сына у своей гулящей сестры

Ребенок опять попал в приют, так как родительница его бросала, пишет КП-Новосибирск. Суд снова дал временную опеку Ирине. Больше Юлия за сына не боролась: ее лишили родительских прав. Ни на одно судебное заседание она не явилась. Теперь пятилетний мальчик живет с тетей, которую называет своей мамой. Ранее мы рассказали, как дочь бойца СВО хотят выселить из купленной на «гробовые» квартиры.