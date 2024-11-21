В Новосибирске женщина отсудила малолетнего сына у своей гулящей сестры

Posted 21 ноября, 10:59
Published 21 ноября, 10:59
Modified 21 ноября, 11:01
Updated 21 ноября, 11:01
Ирина боролась со своей сводной сестрой Юлией за ее ребенка. Юлия воспитывала сына одна, так как ее муж умер. В один из ней в их доме взорвался газовый котел и она с мальчиком попала в больницу. Из медучреждения она сбежала, бросив малыша на произвол судьбы.
Ребенка отдали в приют, откуда его забрала тетя. Он начал жить в новой семье, называть опекунов мама и папа. Однако тут объявилась его мать, которая второй раз вышла замуж. Женщина забрала сына. Ее муж снова умер и та продолжила злоупотреблять алкоголем, но теперь на квартирах своих подруг.
Ребенок опять попал в приют, так как родительница его бросала, пишет КП-Новосибирск. Суд снова дал временную опеку Ирине. Больше Юлия за сына не боролась: ее лишили родительских прав. Ни на одно судебное заседание она не явилась. Теперь пятилетний мальчик живет с тетей, которую называет своей мамой. Ранее мы рассказали, как дочь бойца СВО хотят выселить из купленной на «гробовые» квартиры.