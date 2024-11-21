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Posted 21 ноября, 10:59

Published 21 ноября, 10:59

Modified 21 ноября, 11:01

Updated 21 ноября, 11:01

Мальчик под опекой

В Новосибирске женщина отсудила малолетнего сына у своей гулящей сестры

21 ноября 2024, 10:59
Фото: Изображение Midjourney. Мальчик под опекой
В Новосибирске закончилась борьба двух сестер за ребенка: биологическую мать лишили прав, рассказала новая опекун мальчика.

Ирина боролась со своей сводной сестрой Юлией за ее ребенка. Юлия воспитывала сына одна, так как ее муж умер. В один из ней в их доме взорвался газовый котел и она с мальчиком попала в больницу. Из медучреждения она сбежала, бросив малыша на произвол судьбы.

Ребенка отдали в приют, откуда его забрала тетя. Он начал жить в новой семье, называть опекунов мама и папа. Однако тут объявилась его мать, которая второй раз вышла замуж. Женщина забрала сына. Ее муж снова умер и та продолжила злоупотреблять алкоголем, но теперь на квартирах своих подруг.

Ребенок опять попал в приют, так как родительница его бросала, пишет КП-Новосибирск. Суд снова дал временную опеку Ирине. Больше Юлия за сына не боролась: ее лишили родительских прав. Ни на одно судебное заседание она не явилась. Теперь пятилетний мальчик живет с тетей, которую называет своей мамой. Ранее мы рассказали, как дочь бойца СВО хотят выселить из купленной на «гробовые» квартиры.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Суд#Родители
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