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Posted 21 ноября, 07:12

Published 21 ноября, 07:12

Modified 21 ноября, 08:40

Updated 21 ноября, 08:40

Убийца сел

В Новосибирской области осудили гражданина Германии за убийство 27 лет назад

21 ноября 2024, 07:12
Фото: 1MI. Убийца сел
В Новосибирской области вынесли приговор убийце, который стал гражданином Германии, сообщили в прокуратуре и Следственном комитете.

Все произошло в 1997 году. Тогда еще житель Кочковского района решил обокрасть дом пенсионерки из села Быструха. В этот момент женщина оказалась дома. Тогда мужчина ее задушил и поджег жилье. Следы поджога было трудно не заметить. Убийцу искали много лет.

Выяснилось, что преступником был уроженец Новосибирской области. После злодеяния он переехал в Германию и получил гражданство. В 2023 году он взял миграционную карту и прибыл в Россию.

Тут его задержали, арестовали и обвинили в убийстве 27-летней давности. После всех разбирательств, суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима. Мелкая кража помогла раскрыть убийцу девочки 17 лет назад.

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