В Новосибирской области осудили гражданина Германии за убийство 27 лет назад

Posted 21 ноября, 07:12
Published 21 ноября, 07:12
Modified 21 ноября, 08:40
Updated 21 ноября, 08:40
Все произошло в 1997 году. Тогда еще житель Кочковского района решил обокрасть дом пенсионерки из села Быструха. В этот момент женщина оказалась дома. Тогда мужчина ее задушил и поджег жилье. Следы поджога было трудно не заметить. Убийцу искали много лет.
Выяснилось, что преступником был уроженец Новосибирской области. После злодеяния он переехал в Германию и получил гражданство. В 2023 году он взял миграционную карту и прибыл в Россию.
Тут его задержали, арестовали и обвинили в убийстве 27-летней давности. После всех разбирательств, суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима. Мелкая кража помогла раскрыть убийцу девочки 17 лет назад.