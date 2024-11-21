В Новосибирской области осудили гражданина Германии за убийство 27 лет назад

Все произошло в 1997 году. Тогда еще житель Кочковского района решил обокрасть дом пенсионерки из села Быструха. В этот момент женщина оказалась дома. Тогда мужчина ее задушил и поджег жилье. Следы поджога было трудно не заметить. Убийцу искали много лет.