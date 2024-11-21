В Новосибирской области перевернулся автобус с пассажирами

Posted 21 ноября, 05:15
Published 21 ноября, 05:15
Modified 21 ноября, 05:17
Updated 21 ноября, 05:17
Все случилось утром 21 ноября на трассе «Каргат-Кочки». Проехав почти 50 километров, водитель автобуса не справился с управлением. Пассажирский транспорт съехал с дороги и опрокинулся в кювет.
В салоне находились пассажиры. Четыре человека пострадали. Их доставили в больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются. Прокуратура Каргатского района начала проверку.
В Мошковском районе тоже случалось ДТП с автобусом. В него врезался автомобиль и общественный транспорт опрокинулся. Пострадали два человека. Также недавно поезд снес грузовик: водитель нарушил правила движение.