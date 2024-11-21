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Posted 21 ноября, 05:15

Published 21 ноября, 05:15

Modified 21 ноября, 05:17

Updated 21 ноября, 05:17

Автобус перевернулся

В Новосибирской области перевернулся автобус с пассажирами

21 ноября 2024, 05:15
Фото: прокуратура НСО. Автобус перевернулся
В Новосибирской области автобус перевернулся по дороге, о чем рассказали в прокуратуре региона.

Все случилось утром 21 ноября на трассе «Каргат-Кочки». Проехав почти 50 километров, водитель автобуса не справился с управлением. Пассажирский транспорт съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

Фото: прокуратура НСО

В салоне находились пассажиры. Четыре человека пострадали. Их доставили в больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются. Прокуратура Каргатского района начала проверку.

Видео: прокуратура НСО.

В Мошковском районе тоже случалось ДТП с автобусом. В него врезался автомобиль и общественный транспорт опрокинулся. Пострадали два человека. Также недавно поезд снес грузовик: водитель нарушил правила движение.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Автобус#Каргат
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