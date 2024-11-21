В Новосибирской области у пьяного водителя забрали «девятку» и посадили в тюрьму

Posted 21 ноября, 03:13
Published 21 ноября, 03:13
Modified 21 ноября, 03:15
Updated 21 ноября, 03:15
Все произошло в Искитиме. Летом текущего года 37-летний житель Новосибирска выпил алкоголь и сел пьяным за руль. Его автомобиль (ВАЗ — девятка) остановил экипаж ДПС.
Проверка показала, что водитель находится в состоянии опьянения. Причем это не единственный раз — ранее его уже останавливали полицейские в таком же состоянии.
Тогда в отношении новосибирца было возбуждено дело по факту нетрезвой езды. Его отправили в колонию на год и два месяца. Также мужчину лишили водительских прав на пять лет. Но и это еще не все наказание. У горе-водителя забрали автомобиль: теперь он принадлежит государству.
Недавно суд забрал права у автомобилиста с психическими расстройствами.