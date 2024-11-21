В Новосибирской области у пьяного водителя забрали «девятку» и посадили в тюрьму

Тогда в отношении новосибирца было возбуждено дело по факту нетрезвой езды. Его отправили в колонию на год и два месяца. Также мужчину лишили водительских прав на пять лет. Но и это еще не все наказание. У горе-водителя забрали автомобиль: теперь он принадлежит государству.