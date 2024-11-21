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Posted 21 ноября, 03:13

Published 21 ноября, 03:13

Modified 21 ноября, 03:15

Updated 21 ноября, 03:15

Водителя лишили свободы

В Новосибирской области у пьяного водителя забрали «девятку» и посадили в тюрьму

21 ноября 2024, 03:13
Фото: Изображение Midjourney. Водителя лишили свободы
В Новосибирской области водителя отправили в колонию за пьяную езду, о чем сообщает прокуратура.

Все произошло в Искитиме. Летом текущего года 37-летний житель Новосибирска выпил алкоголь и сел пьяным за руль. Его автомобиль (ВАЗ — девятка) остановил экипаж ДПС.

Проверка показала, что водитель находится в состоянии опьянения. Причем это не единственный раз — ранее его уже останавливали полицейские в таком же состоянии.

Тогда в отношении новосибирца было возбуждено дело по факту нетрезвой езды. Его отправили в колонию на год и два месяца. Также мужчину лишили водительских прав на пять лет. Но и это еще не все наказание. У горе-водителя забрали автомобиль: теперь он принадлежит государству.

Недавно суд забрал права у автомобилиста с психическими расстройствами.

Пьяного водителя в Новосибирске лишили машины и отправили в тюрьму
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Автомобиль#Водитель#Колония#Тюрьма#Искитимский район#Права#Водительские права
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