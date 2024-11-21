atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 07:17

Published 21 ноября, 07:17

Modified 21 ноября, 07:17

Updated 21 ноября, 07:17

В России решили изменить процедуру начисления взносов за капремонт

21 ноября 2024, 07:17
В России могут повысить плату за капитальный ремонт в 2025 году. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Парламентарий сообщил, что Минстрой разработал поправки к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт, сделав ее дифференцированной, пишет 360.ru.

По новым положениям собственники квартир в домах с установленными лифтами будут платить больше, чем граждане, проживающие без них. Это связано с необходимостью профинансировать работы по замене лифтового оборудования.

Якубовский добавил, что в стране средний взнос на капремонт составляет 12,6 рубля за квадратный метр, а это в два раза меньше экономически обоснованного. Для успешной реализации программы капитального ремонта нужно довести тариф до реального показателя.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика