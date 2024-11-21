В России решили изменить процедуру начисления взносов за капремонт

Posted 21 ноября, 07:17
Published 21 ноября, 07:17
Modified 21 ноября, 07:17
Updated 21 ноября, 07:17
Парламентарий сообщил, что Минстрой разработал поправки к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт, сделав ее дифференцированной, пишет 360.ru.
По новым положениям собственники квартир в домах с установленными лифтами будут платить больше, чем граждане, проживающие без них. Это связано с необходимостью профинансировать работы по замене лифтового оборудования.
Якубовский добавил, что в стране средний взнос на капремонт составляет 12,6 рубля за квадратный метр, а это в два раза меньше экономически обоснованного. Для успешной реализации программы капитального ремонта нужно довести тариф до реального показателя.