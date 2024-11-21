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Posted 21 ноября, 02:22

Published 21 ноября, 02:22

Modified 21 ноября, 02:24

Updated 21 ноября, 02:24

Елку вот-вот поставят

В центре Новосибирска начали монтировать главную новогоднюю елку

21 ноября 2024, 02:22
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Елку вот-вот поставят
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Новый год в Новосибирске 2024
В Новосибирске приступили к сборке главной елки, которая будет стоять в центре города: о начале работ рассказали читатели Atas.info.

Елку монтируют на площади Ленина. К работам приступили 20 ноября. Как рассказали читатели Atas.info, на месте заметили спецтехнику и рабочих. Примечательно, но в 2023 году елку начинали ставить только после 25 числа, а в этом году к работам приступили раньше.

Сейчас участок, где будет стоять зеленая красавица, огорожен сигнальной лентой. Конструкцию начнут ставить поэтапно, с нижнего яруса. Высотой елка будет 21 метр.

Также преобразится и сам Театральный сквер, где повесят гирлянды и поставят новогоднюю арку в виде снежинки. Все украсят до 1 декабря. Параллельно работы проводят и на пешеходной улице Ленина.

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