В центре Новосибирска начали монтировать главную новогоднюю елку

Елку монтируют на площади Ленина. К работам приступили 20 ноября. Как рассказали читатели Atas.info, на месте заметили спецтехнику и рабочих. Примечательно, но в 2023 году елку начинали ставить только после 25 числа, а в этом году к работам приступили раньше.