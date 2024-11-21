В центре Новосибирска начали монтировать главную новогоднюю елку

Posted 21 ноября, 02:22
Published 21 ноября, 02:22
Modified 21 ноября, 02:24
Updated 21 ноября, 02:24
Елку монтируют на площади Ленина. К работам приступили 20 ноября. Как рассказали читатели Atas.info, на месте заметили спецтехнику и рабочих. Примечательно, но в 2023 году елку начинали ставить только после 25 числа, а в этом году к работам приступили раньше.
Сейчас участок, где будет стоять зеленая красавица, огорожен сигнальной лентой. Конструкцию начнут ставить поэтапно, с нижнего яруса. Высотой елка будет 21 метр.
Также преобразится и сам Театральный сквер, где повесят гирлянды и поставят новогоднюю арку в виде снежинки. Все украсят до 1 декабря. Параллельно работы проводят и на пешеходной улице Ленина.