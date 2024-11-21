Виновника ДТП с погибшим ребенком арестовали в Новосибирске

Posted 21 ноября, 09:27
Published 21 ноября, 09:27
Modified 21 ноября, 09:29
Updated 21 ноября, 09:29
Трагедия случилась 19 ноября на улице Петухова. Во дворе дома шла беременная мать с двухлетним ребенком. В один момент их задавил автомобиль. Как оказалось, водитель был пьян и ехал задним ходом, не заметив пешеходов.
Мальчик погиб, а женщина попала в больницу. Подозреваемого задержали и арестовали. Он просидит в СИЗО два месяца по обвинению в нарушении ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности в нетрезвом виде.
В Новосибирской области несколько пассажиров пострадали в ДТП на трассе. Все они ехали в автобусе, пока тот внезапно не перевернулся.