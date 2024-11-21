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Posted 21 ноября, 09:27

Published 21 ноября, 09:27

Modified 21 ноября, 09:29

Updated 21 ноября, 09:29

Мужчину арестовали

Виновника ДТП с погибшим ребенком арестовали в Новосибирске

21 ноября 2024, 09:27
Фото: 1MI. Мужчину арестовали
В Новосибирске арестован подозреваемый в смертельном ДТП с ребенком, рассказали в прокуратуре.

Трагедия случилась 19 ноября на улице Петухова. Во дворе дома шла беременная мать с двухлетним ребенком. В один момент их задавил автомобиль. Как оказалось, водитель был пьян и ехал задним ходом, не заметив пешеходов.

Мальчик погиб, а женщина попала в больницу. Подозреваемого задержали и арестовали. Он просидит в СИЗО два месяца по обвинению в нарушении ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности в нетрезвом виде.

В Новосибирской области несколько пассажиров пострадали в ДТП на трассе. Все они ехали в автобусе, пока тот внезапно не перевернулся.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#ДТП#Суд#Арест#Гибель#18+
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