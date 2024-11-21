Жители Новосибирска прятали в гаражах нелегальные алкоголь и сигареты на 20 млн

Posted 21 ноября, 04:21
Published 21 ноября, 04:21
Modified 21 ноября, 04:23
Updated 21 ноября, 04:23
Контрафакт нашли у двух жителей Новосибирска. Первый хранил в гараже водку. Никаких документов у него не было, включая акцизных марок. Всего он прятал 28 тысяч литров алкоголя, стоимостью 7,8 млн рублей. Гараж «накрыли» в Кировском районе.
Второй мужчина торговал нелегальными сигаретами. В его гараже нашли 96 тысяч пачек табака. Стоимость всего набора — 12,4 млн рублей.
И алкогольную и табачную продукцию правоохранители изъяли. Сейчас устанавливаются каналы сбыта товаров. Самую крупную партию алкоголя уже изымали у новосибирцев. Тогда из склада вынесли 70 тысяч напитков.