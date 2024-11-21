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Posted 21 ноября, 04:21

Published 21 ноября, 04:21

Modified 21 ноября, 04:23

Updated 21 ноября, 04:23

Водка хранилась в гараже

Жители Новосибирска прятали в гаражах нелегальные алкоголь и сигареты на 20 млн

21 ноября 2024, 04:21
Фото: 1MI. Водка хранилась в гараже
В Новосибирске нашли гаражи с контрафактным алкоголем, подробности дали в МВД.

Контрафакт нашли у двух жителей Новосибирска. Первый хранил в гараже водку. Никаких документов у него не было, включая акцизных марок. Всего он прятал 28 тысяч литров алкоголя, стоимостью 7,8 млн рублей. Гараж «накрыли» в Кировском районе.

Второй мужчина торговал нелегальными сигаретами. В его гараже нашли 96 тысяч пачек табака. Стоимость всего набора — 12,4 млн рублей.

И алкогольную и табачную продукцию правоохранители изъяли. Сейчас устанавливаются каналы сбыта товаров. Самую крупную партию алкоголя уже изымали у новосибирцев. Тогда из склада вынесли 70 тысяч напитков.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Полиция#Алкоголь#Контрафакт#Сигареты#МВД
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