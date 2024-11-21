Жители Новосибирска прятали в гаражах нелегальные алкоголь и сигареты на 20 млн

Контрафакт нашли у двух жителей Новосибирска. Первый хранил в гараже водку. Никаких документов у него не было, включая акцизных марок. Всего он прятал 28 тысяч литров алкоголя, стоимостью 7,8 млн рублей. Гараж «накрыли» в Кировском районе.