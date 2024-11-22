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Posted 22 ноября, 03:37

Published 22 ноября, 03:37

Modified 22 ноября, 03:39

Updated 22 ноября, 03:39

Губернатор поблагодарил членов Комитета

Андрей Травников: наша задача — окружить заботой и поддержкой участников СВО

22 ноября 2024, 03:37
Фото: Правительство НСО. Губернатор поблагодарил членов Комитета
О поддержке участников СВО и их семей заявил губернатор Новосибирской области на форуме, посвящённом второй годовщине образования автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества».

Андрей Травников отметил, что за два года существования Комитета проделана гигантская работа. Первоочередной задачей было — окружить заботой и поддержкой новосибирских бойцов и членов их семей. Вторым важным моментом стало создание системы поддержки бойцов и их родных во всех категориях. Третьей выполненной задачей стало привитие чувства победы у бойцов и их семей, ведь каждый из участников СВО должен чувствовать себя победителем.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова поблагодарила губернатора и членов правительства Новосибирской области за поддержку деятельности КСВО, напомнив, что новосибирский Комитет — один из первых и самых активных в стране.

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«Мы начинали с одной фразы: хотим быть достойными наших мужчин, которые сегодня воюют и нас защищают. Мы стали сильными и ответственными, осознали, что Родина начинается с каждого из нас. Спасибо нашим бойцам за то, что в нашей стране есть настоящие мужики. Наши дети сегодня здесь могут спокойно учиться, ходить в детские сады, потому что там наши ребята не делают ни шагу назад. Новосибирская область одной из первых оказала серьёзную помощь Курску — спасибо вам за это. Наша страна — великая, потому что люди здесь великие, и человечность и величие нам очень нужно сохранить», — выразила надежду Юлия Белехова.

За отличный труд по формированию и развитию движения в поддержку бойцов Отечества и их семей губернатор вручил Благодарственные письма главы Новосибирской области.

Особое внимание он уделил проекту комитета «Лица героев», который помогает сохранить память о воинах, пожертвовавших своей жизнью за Родину. Сегодня этот проект (создание специальных альбомов с информацией о бойцах, их фотографиями, воспоминаниями учителей, родственников, стихами, написанными участниками СВО или их близкими) нашел отклик в других областях.

Правительство Новосибирской области уделяет самое пристальное внимание поддержке бойцов — на фронте и в регионе — демобилизованных и прибывших в отпуска, на лечение. По инициативе губернатора Андрея Травникова, Новосибирская область первой в России внедрила Реабилитационный сертификат, по которому военнослужащие получают широкий спектр необходимых услуг. Сейчас новосибирский опыт внедрения такого сертификата и пакета мер активно тиражируется в других регионах.

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