Андрей Травников: наша задача — окружить заботой и поддержкой участников СВО

Posted 22 ноября, 03:37
Published 22 ноября, 03:37
Modified 22 ноября, 03:39
Updated 22 ноября, 03:39
Андрей Травников отметил, что за два года существования Комитета проделана гигантская работа. Первоочередной задачей было — окружить заботой и поддержкой новосибирских бойцов и членов их семей. Вторым важным моментом стало создание системы поддержки бойцов и их родных во всех категориях. Третьей выполненной задачей стало привитие чувства победы у бойцов и их семей, ведь каждый из участников СВО должен чувствовать себя победителем.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова поблагодарила губернатора и членов правительства Новосибирской области за поддержку деятельности КСВО, напомнив, что новосибирский Комитет — один из первых и самых активных в стране.
«Мы начинали с одной фразы: хотим быть достойными наших мужчин, которые сегодня воюют и нас защищают. Мы стали сильными и ответственными, осознали, что Родина начинается с каждого из нас. Спасибо нашим бойцам за то, что в нашей стране есть настоящие мужики. Наши дети сегодня здесь могут спокойно учиться, ходить в детские сады, потому что там наши ребята не делают ни шагу назад. Новосибирская область одной из первых оказала серьёзную помощь Курску — спасибо вам за это. Наша страна — великая, потому что люди здесь великие, и человечность и величие нам очень нужно сохранить», — выразила надежду Юлия Белехова.
За отличный труд по формированию и развитию движения в поддержку бойцов Отечества и их семей губернатор вручил Благодарственные письма главы Новосибирской области.
Особое внимание он уделил проекту комитета «Лица героев», который помогает сохранить память о воинах, пожертвовавших своей жизнью за Родину. Сегодня этот проект (создание специальных альбомов с информацией о бойцах, их фотографиями, воспоминаниями учителей, родственников, стихами, написанными участниками СВО или их близкими) нашел отклик в других областях.
Правительство Новосибирской области уделяет самое пристальное внимание поддержке бойцов — на фронте и в регионе — демобилизованных и прибывших в отпуска, на лечение. По инициативе губернатора Андрея Травникова, Новосибирская область первой в России внедрила Реабилитационный сертификат, по которому военнослужащие получают широкий спектр необходимых услуг. Сейчас новосибирский опыт внедрения такого сертификата и пакета мер активно тиражируется в других регионах.