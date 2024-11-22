Андрей Травников: наша задача — окружить заботой и поддержкой участников СВО

Андрей Травников отметил, что за два года существования Комитета проделана гигантская работа. Первоочередной задачей было — окружить заботой и поддержкой новосибирских бойцов и членов их семей. Вторым важным моментом стало создание системы поддержки бойцов и их родных во всех категориях. Третьей выполненной задачей стало привитие чувства победы у бойцов и их семей, ведь каждый из участников СВО должен чувствовать себя победителем.