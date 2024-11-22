Блиновская нашла покупателя на свой загородный дом

Posted 22 ноября, 02:12
Published 22 ноября, 02:12
Modified 22 ноября, 02:14
Updated 22 ноября, 02:14
Двухэтажный коттедж Блиновской в «Миллениум Парке» в Истре за 750 миллионов согласились купить — адвокат Елены заявила, что предварительный договор уже подписан. Однако потенциальному покупателю уступили 150 миллионов от первоначальной цены. Около 600 тысяч полностью пойдет на погашение долга.
В ноябре 2024 года суд признал гуру марафонов банкротом, несмотря на утверждения защиты о том, что все долги будут погашены до декабря. Ранее Елена уже продала две квартиры в Москве.
Ранее в Atas.info сообщалось об итогах судебного заседания по делу Блиновской. Сама блогер заявила, что признает свои ошибки скучает по своим четырем детям, которые нуждаются в ней. Напомним, отец детей и супруг блогера сейчас проходит военную службу.