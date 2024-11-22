Блиновская нашла покупателя на свой загородный дом

Двухэтажный коттедж Блиновской в «Миллениум Парке» в Истре за 750 миллионов согласились купить — адвокат Елены заявила, что предварительный договор уже подписан. Однако потенциальному покупателю уступили 150 миллионов от первоначальной цены. Около 600 тысяч полностью пойдет на погашение долга.