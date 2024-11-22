Браконьеры незаконно добыли лося в Новосибирской области

Другой браконьер поплатился на полмиллиона за гибель косули. Еще один любитель тихой охоты наловил стерляди на уголовный срок. Еще двое мужчин из Северного района убили лося и нанесли ущерб в 400 тысяч рублей. Их поймали на месте преступления.