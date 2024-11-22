Браконьеры незаконно добыли лося в Новосибирской области

Posted 22 ноября, 06:15
Published 22 ноября, 06:15
Modified 22 ноября, 06:31
Updated 22 ноября, 06:31
Все произошло с двумя жителями Куйбышевского района. Они обвиняются в незаконной охоте. Браконьеры добыли лося.
Разрешений на охоту у них не было. В результате этих действий, ущерб животному миру составил 80 тысяч рублей. Эту сумму возместили. Оружие у охотников изъяли. Дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
Другой браконьер поплатился на полмиллиона за гибель косули. Еще один любитель тихой охоты наловил стерляди на уголовный срок. Еще двое мужчин из Северного района убили лося и нанесли ущерб в 400 тысяч рублей. Их поймали на месте преступления.