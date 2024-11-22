Чей Wildberries: топ странных обвинений Владислава Бакальчука в адрес Татьяны Ким

Развивая тему деления бизнеса в равных пропорциях, Владислав не может обойти тему бракоразводного процесса, который идет в том же Савеловском суде. Он сообщает, что жена остается его близким и уважаемым человеком, несмотря на то, что «Татьяна последнее время своими действиями уменьшает то, что мы наработали за десятки лет».