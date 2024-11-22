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Posted 22 ноября, 09:54

Published 22 ноября, 09:54

Modified 22 ноября, 09:56

Updated 22 ноября, 09:56

Владислав и Татьяна — родители семерых детей

Чей Wildberries: топ странных обвинений Владислава Бакальчука в адрес Татьяны Ким

22 ноября 2024, 09:54
Фото: t.me/WBakalchuk. Владислав и Татьяна — родители семерых детей
На фоне экономических споров вокруг одного из крупнейших российских маркетплейсов один из его сооснователей пытается активно привлечь на свою сторону журналистов, рассылая им письма со своим видением ситуации.

Практически ежедневно многие редакции СМИ, в том числе, и Atas.Info, получают письма от Владислава Бакальчука, в которых, по большей части он описывает, как плохо, по его мнению, обстоят дела в компании Wildberries, у истоков которой стоял он и его жена Татьяна.

Теперь супруги разводятся и делят бизнес. Мы не будем вдаваться в тонкости экономики и юрисдикции, а сосредоточим свое внимание на том, что бизнесмен пишет о своей жене, бракоразводный процесс с которой еще не завершен.

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Своим решением о слиянии Wildberries с оператором наружной рекламы Russ Outdoor, который принадлежит Левону и Роберту Мирзоянам, Татьяна Бакальчук, считает ее муж и бывший деловой партнер, может обрушить всю российскую экономику. Об этом Владислав сообщает в открытом письме своей жене, которое начинается словами «Уважаемая Татьяна Владимировна!».

«Последствия…будут катастрофическими», утверждает бизнесмен, сбиваясь в текста с «вы» на «ты» и возлагая на жену ответственность за «судьбы миллионов людей». Российский бюджет недополучит сотни миллиардов налоговых поступлений, предрекает Владислав Бакальчук.

«Никто, кроме нас, не решит эту проблему», — завершается его обращение.

Украла доменное имя компании

«Мы строили Wildberries вместе почти два десятилетия, и я не намерен позволить кому-то просто так присвоить плоды этих трудов», — так бизнесмен прокомментировал свой иск в Савеловский суд Москвы к Татьяне и ООО «РВБ», которому та передала права на использование доменного имени wildberries.ru.

Татьяна, на имя которой ранее был зарегистрирован домен, действует вопреки «всем принципам закона и здравого смысла», сетует Бакальчук. И сбивается на капслок.

«НИКАКОЙ БРАЧНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ НАМИ НИКОГДА НЕ ЗАКЛЮЧАЛСЯ», — пишет предприниматель в своем очередном послании, намекая, что ему при разводе должна принадлежать половина совместно нажитого имущества. К которой он относит и доменное имя, оценив его в 3 миллиона долларов.

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Ни закона, ни морали

Развивая тему деления бизнеса в равных пропорциях, Владислав не может обойти тему бракоразводного процесса, который идет в том же Савеловском суде. Он сообщает, что жена остается его близким и уважаемым человеком, несмотря на то, что «Татьяна последнее время своими действиями уменьшает то, что мы наработали за десятки лет».

«Татьяна просит определить ее долю в совместно нажитом имуществе как 6/7, а мою как 1/7. Это не вписывается ни в нормы закона, ни в нормы морали», — негодует бизнесмен.

Ну и конечно, намекает, что это он не ради себя добивается деления в пропорции 50/50, а ради семерых совместных детей. Мол, из затеи Татьяны ничего путного не выйдет, тут детям и пригодятся деньги отца, которые он сохранит и приумножит.

Иск от Татьяны — выброшенные 10 млн на ветер

Так озаглавлено письмо, в котором Владислав Бакальчук комментирует иск от жены с требованием взыскать с него и генерального директора ООО «ВБ Девелопмент» Кузнецова Дениса убытки на сумму чуть более 37 миллиардов рублей.

Он обвиняет Татьяну в подтасовке фактов и лжи в тексте ее иска. Требования, по мнению Владислава, ничем не обоснованы, а факты, приведенные в исковом заявлении, не соответствуют действительности.

«Стоит отметить, что госпошлина за этот абсолютно бесперспективный иск вышла в 10 млн рублей, которые, скорее всего, оплатили из бюджета Wildberries и эти деньги уже не вернуть», — резюмирует бизнесмен.
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Любовник пообещал сделать Татьяну президентом России

Один из владельцев Russ Outdoor, Левон Мирзонян, специально обольстил Татьяну, «чтобы через ее руки развалить Wildberries и вывести все наши деньги из компании». Такую версию причины экономического конфликта и бракоразводного процесса Владислав выдвинул совсем недавно.

При этом своего теоретического соперника Бакальчук характеризует, как профессионального манипулятора, а Татьяну называет пешкой в его игре.
А главным аргументом, склонившим жену на сторону другого мужчины, уверен бизнесмен, стало обещание Мирзоняна сделать ее в 2030 году президентом России.

Заметим, что Татьяна ранее практически никак не реагировала на выпады со стороны мужа. Но это его заявление прокомментировала в своем телеграм-канале.

«И президентом России, и королевой Англии, и владычицей морской, и женой султана… А если серьезно, мне кажется, что кому-то требуется серьезная психологическая помощь», — написала богатейшая, по версии журнала Forbes, женщина России.
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