Чей Wildberries: топ странных обвинений Владислава Бакальчука в адрес Татьяны Ким

Posted 22 ноября, 09:54
Published 22 ноября, 09:54
Modified 22 ноября, 09:56
Updated 22 ноября, 09:56
Практически ежедневно многие редакции СМИ, в том числе, и Atas.Info, получают письма от Владислава Бакальчука, в которых, по большей части он описывает, как плохо, по его мнению, обстоят дела в компании Wildberries, у истоков которой стоял он и его жена Татьяна.
Теперь супруги разводятся и делят бизнес. Мы не будем вдаваться в тонкости экономики и юрисдикции, а сосредоточим свое внимание на том, что бизнесмен пишет о своей жене, бракоразводный процесс с которой еще не завершен.
Своим решением о слиянии Wildberries с оператором наружной рекламы Russ Outdoor, который принадлежит Левону и Роберту Мирзоянам, Татьяна Бакальчук, считает ее муж и бывший деловой партнер, может обрушить всю российскую экономику. Об этом Владислав сообщает в открытом письме своей жене, которое начинается словами «Уважаемая Татьяна Владимировна!».
«Последствия…будут катастрофическими», утверждает бизнесмен, сбиваясь в текста с «вы» на «ты» и возлагая на жену ответственность за «судьбы миллионов людей». Российский бюджет недополучит сотни миллиардов налоговых поступлений, предрекает Владислав Бакальчук.
«Никто, кроме нас, не решит эту проблему», — завершается его обращение.
«Мы строили Wildberries вместе почти два десятилетия, и я не намерен позволить кому-то просто так присвоить плоды этих трудов», — так бизнесмен прокомментировал свой иск в Савеловский суд Москвы к Татьяне и ООО «РВБ», которому та передала права на использование доменного имени wildberries.ru.
Татьяна, на имя которой ранее был зарегистрирован домен, действует вопреки «всем принципам закона и здравого смысла», сетует Бакальчук. И сбивается на капслок.
«НИКАКОЙ БРАЧНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ НАМИ НИКОГДА НЕ ЗАКЛЮЧАЛСЯ», — пишет предприниматель в своем очередном послании, намекая, что ему при разводе должна принадлежать половина совместно нажитого имущества. К которой он относит и доменное имя, оценив его в 3 миллиона долларов.
Развивая тему деления бизнеса в равных пропорциях, Владислав не может обойти тему бракоразводного процесса, который идет в том же Савеловском суде. Он сообщает, что жена остается его близким и уважаемым человеком, несмотря на то, что «Татьяна последнее время своими действиями уменьшает то, что мы наработали за десятки лет».
«Татьяна просит определить ее долю в совместно нажитом имуществе как 6/7, а мою как 1/7. Это не вписывается ни в нормы закона, ни в нормы морали», — негодует бизнесмен.
Ну и конечно, намекает, что это он не ради себя добивается деления в пропорции 50/50, а ради семерых совместных детей. Мол, из затеи Татьяны ничего путного не выйдет, тут детям и пригодятся деньги отца, которые он сохранит и приумножит.
Так озаглавлено письмо, в котором Владислав Бакальчук комментирует иск от жены с требованием взыскать с него и генерального директора ООО «ВБ Девелопмент» Кузнецова Дениса убытки на сумму чуть более 37 миллиардов рублей.
Он обвиняет Татьяну в подтасовке фактов и лжи в тексте ее иска. Требования, по мнению Владислава, ничем не обоснованы, а факты, приведенные в исковом заявлении, не соответствуют действительности.
«Стоит отметить, что госпошлина за этот абсолютно бесперспективный иск вышла в 10 млн рублей, которые, скорее всего, оплатили из бюджета Wildberries и эти деньги уже не вернуть», — резюмирует бизнесмен.
Один из владельцев Russ Outdoor, Левон Мирзонян, специально обольстил Татьяну, «чтобы через ее руки развалить Wildberries и вывести все наши деньги из компании». Такую версию причины экономического конфликта и бракоразводного процесса Владислав выдвинул совсем недавно.
При этом своего теоретического соперника Бакальчук характеризует, как профессионального манипулятора, а Татьяну называет пешкой в его игре.
А главным аргументом, склонившим жену на сторону другого мужчины, уверен бизнесмен, стало обещание Мирзоняна сделать ее в 2030 году президентом России.
Заметим, что Татьяна ранее практически никак не реагировала на выпады со стороны мужа. Но это его заявление прокомментировала в своем телеграм-канале.
«И президентом России, и королевой Англии, и владычицей морской, и женой султана… А если серьезно, мне кажется, что кому-то требуется серьезная психологическая помощь», — написала богатейшая, по версии журнала Forbes, женщина России.