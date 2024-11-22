Для жителей Новосибирска собираются ужесточить правила получения водительских прав

Posted 22 ноября, 04:27
Published 22 ноября, 04:27
Modified 22 ноября, 04:29
Updated 22 ноября, 04:29
Для жителей Новосибирска, как и всех граждан РФ, собираются ужесточить правила получения водительских прав
Отказ в выдаче медицинской справки без результатов теста на наркотики поможет сократить число ДТП с пьяными водителями, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Активист убежден, что формальных подписей специалистов недостаточно, поскольку они могут оказаться купленными.
Союз также обратился в Минздрав с предложением о создании базы граждан, которые наблюдаются у нарколога или психиатра. Некоторые специалисты высказали предположения, что для достижения прозрачности результатов, процедуры исследований должны быть стандартизированы, для чего необходимо обеспечить отлаженную работу региональных медучреждений.
Напомним, ранее водителя в Новосибирской области отправили в колонию за езду в нетрезвом виде. В Новосибирске был арестован еще один мужчина, который сел за руль нетрезвым, что стало причиной гибели ребенка и травмы беременной женщины.