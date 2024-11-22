Для жителей Новосибирска собираются ужесточить правила получения водительских прав

Союз также обратился в Минздрав с предложением о создании базы граждан, которые наблюдаются у нарколога или психиатра. Некоторые специалисты высказали предположения, что для достижения прозрачности результатов, процедуры исследований должны быть стандартизированы, для чего необходимо обеспечить отлаженную работу региональных медучреждений.