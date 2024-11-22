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Posted 22 ноября, 04:27

Published 22 ноября, 04:27

Modified 22 ноября, 04:29

Updated 22 ноября, 04:29

В России рассматривается ужесточение требований к медсправке для получения прав

Для жителей Новосибирска собираются ужесточить правила получения водительских прав

22 ноября 2024, 04:27
Фото: 1MI. В России рассматривается ужесточение требований к медсправке для получения прав
Получить справку для водительских прав может стать сложнее: в список требований может добавиться тест на наркотики. Об этом сообщает Национальный автомобильный союз.

Для жителей Новосибирска, как и всех граждан РФ, собираются ужесточить правила получения водительских прав

Отказ в выдаче медицинской справки без результатов теста на наркотики поможет сократить число ДТП с пьяными водителями, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Активист убежден, что формальных подписей специалистов недостаточно, поскольку они могут оказаться купленными.

Союз также обратился в Минздрав с предложением о создании базы граждан, которые наблюдаются у нарколога или психиатра. Некоторые специалисты высказали предположения, что для достижения прозрачности результатов, процедуры исследований должны быть стандартизированы, для чего необходимо обеспечить отлаженную работу региональных медучреждений.

Напомним, ранее водителя в Новосибирской области отправили в колонию за езду в нетрезвом виде. В Новосибирске был арестован еще один мужчина, который сел за руль нетрезвым, что стало причиной гибели ребенка и травмы беременной женщины.

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