Эксперты рассказали, как продвигать услуги по ремонту и строительству онлайн

Posted 22 ноября, 06:07
Published 22 ноября, 06:07
Modified 22 ноября, 06:09
Updated 22 ноября, 06:09
По данным Авито Услуг, спрос на ремонтные услуги в третьем квартале 2024 года увеличился на 25%, что открывает новые возможности для специалистов. Сегодня 41% ремонтников и 37% строителей активно используют онлайн-платформы для продвижения своих услуг. Эти площадки помогают находить клиентов, управлять репутацией, отслеживать результаты рекламы и расширять аудиторию.
Первое, на что обращает внимание клиент, — это ваш профиль. Хорошо оформленный профиль на онлайн-платформе должен включать качественные фотографии выполненных работ. Демонстрация этапов — от состояния «до» до «после» — повышает доверие. Разделите проекты по типам услуг, чтобы потенциальным клиентам было проще ориентироваться.
Отзывы играют важную роль в продвижении. После завершения каждого проекта просите клиентов оставлять обратную связь. Регулярное взаимодействие с отзывами, в том числе с негативными, укрепляет репутацию. Дополнительное доверие вызовут сертификаты и лицензии, подтверждающие вашу квалификацию.
Полезный контент поможет привлечь внимание. Публикации в формате мини-блога, где вы рассказываете о современных материалах, технологиях и делитесь советами по ремонту, показывают вашу экспертизу и добавляют ценности для клиентов.
Сезонные предложения или акции также могут выделить вас на фоне конкурентов. Например, скидки на услуги осенью или бесплатная консультация для новых клиентов. Это стимулирует интерес и привлекает дополнительных заказчиков.
В сфере услуг скорость реакции имеет значение. Потенциальные клиенты выбирают тех, кто отвечает быстро, поэтому старайтесь реагировать на запросы в течение 15 минут. Это демонстрирует вашу заинтересованность и профессионализм.
Эффективное онлайн-продвижение помогает не только находить новых клиентов, но и выстраивать долгосрочные отношения. Высокое качество услуг, внимание к обратной связи и готовность улучшать процесс работы создают базу лояльных клиентов.
26 ноября «Авито Услуги» проведут конференцию, в том числе и онлайн, посвященную ремонту и строительству, где приглашенные эксперты обсудят актуальные тренды, современные инструменты и возможности рынка.