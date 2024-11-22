atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 06:07

Published 22 ноября, 06:07

Modified 22 ноября, 06:09

Updated 22 ноября, 06:09

Каска и цемент

Эксперты рассказали, как продвигать услуги по ремонту и строительству онлайн

22 ноября 2024, 06:07
Фото: 1MI. Каска и цемент
На фоне роста спроса на услуги по ремонту и строительству аналитики рассказали, как эффективно продвигать свои услуги в интернете.

По данным Авито Услуг, спрос на ремонтные услуги в третьем квартале 2024 года увеличился на 25%, что открывает новые возможности для специалистов. Сегодня 41% ремонтников и 37% строителей активно используют онлайн-платформы для продвижения своих услуг. Эти площадки помогают находить клиентов, управлять репутацией, отслеживать результаты рекламы и расширять аудиторию.

Первое, на что обращает внимание клиент, — это ваш профиль. Хорошо оформленный профиль на онлайн-платформе должен включать качественные фотографии выполненных работ. Демонстрация этапов — от состояния «до» до «после» — повышает доверие. Разделите проекты по типам услуг, чтобы потенциальным клиентам было проще ориентироваться.

Отзывы играют важную роль в продвижении. После завершения каждого проекта просите клиентов оставлять обратную связь. Регулярное взаимодействие с отзывами, в том числе с негативными, укрепляет репутацию. Дополнительное доверие вызовут сертификаты и лицензии, подтверждающие вашу квалификацию.

Полезный контент поможет привлечь внимание. Публикации в формате мини-блога, где вы рассказываете о современных материалах, технологиях и делитесь советами по ремонту, показывают вашу экспертизу и добавляют ценности для клиентов.

Сезонные предложения или акции также могут выделить вас на фоне конкурентов. Например, скидки на услуги осенью или бесплатная консультация для новых клиентов. Это стимулирует интерес и привлекает дополнительных заказчиков.

В сфере услуг скорость реакции имеет значение. Потенциальные клиенты выбирают тех, кто отвечает быстро, поэтому старайтесь реагировать на запросы в течение 15 минут. Это демонстрирует вашу заинтересованность и профессионализм.

Эффективное онлайн-продвижение помогает не только находить новых клиентов, но и выстраивать долгосрочные отношения. Высокое качество услуг, внимание к обратной связи и готовность улучшать процесс работы создают базу лояльных клиентов.

26 ноября «Авито Услуги» проведут конференцию, в том числе и онлайн, посвященную ремонту и строительству, где приглашенные эксперты обсудят актуальные тренды, современные инструменты и возможности рынка.

Новосибирские предприятия получили гранты на развитие социальных проектов и бизнеса
Узнать подробнее
Читайте также:
Авито помогает в работе волонтеров «ЛизаАлерт» в Новосибирске«Авито»: Жители Новосибирска готовы тратить в дни распродаж в сети до 27 тысАвито Авто запускает отраслевое медиа с эксклюзивными инсайдами авторынка
#Алина Гурицкая#Экономика#Ремонт#Строительство#Россия#Скидки#Клиенты#Отзывы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика