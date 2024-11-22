Эксперты рассказали, как продвигать услуги по ремонту и строительству онлайн

По данным Авито Услуг, спрос на ремонтные услуги в третьем квартале 2024 года увеличился на 25%, что открывает новые возможности для специалистов. Сегодня 41% ремонтников и 37% строителей активно используют онлайн-платформы для продвижения своих услуг. Эти площадки помогают находить клиентов, управлять репутацией, отслеживать результаты рекламы и расширять аудиторию.