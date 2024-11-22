Электросамокаты запретят в Новосибирске: правда или фейк

Posted 22 ноября, 12:53
Published 22 ноября, 12:53
Modified 22 ноября, 12:55
Updated 22 ноября, 12:55
Большая часть опрошенных утверждает, что для самокатов необходимо выделить специальные дорожки. Новосибирцы также считают, что электросамокатчики мешают пешеходам, и ограничений скорости недостаточно для того, чтобы контролировать их движение.
Сейчас обсуждение дополнительных запретов идет на федеральном уровне. Респонденты в опросе также отметили необходимость повышения возрастного ценза (24% опрошенных), введения зон с ограничением скорости (23%), полный запрет электросамокатов на отдельных узких улицах с высоким пешеходным трафиком (19,5%).
Всего 3% опрошенных высказались против новых ограничений.