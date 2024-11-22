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Posted 22 ноября, 12:53

Published 22 ноября, 12:53

Modified 22 ноября, 12:55

Updated 22 ноября, 12:55

Жители Новосибирска высказали свое мнение о запрете электросамокатов

Электросамокаты запретят в Новосибирске: правда или фейк

22 ноября 2024, 12:53
Фото: 1MI. Жители Новосибирска высказали свое мнение о запрете электросамокатов

Жители Новосибирска высказали свое мнение о запрете электросамокатов

В голосовании на Госуслугах около 70% горожан заявили, что электросамокатчики мешают пешеходам. В правительстве РФ на данный момент обсуждают ввод новых ограничений на электротранспорт.

Большая часть опрошенных утверждает, что для самокатов необходимо выделить специальные дорожки. Новосибирцы также считают, что электросамокатчики мешают пешеходам, и ограничений скорости недостаточно для того, чтобы контролировать их движение.

Сейчас обсуждение дополнительных запретов идет на федеральном уровне. Респонденты в опросе также отметили необходимость повышения возрастного ценза (24% опрошенных), введения зон с ограничением скорости (23%), полный запрет электросамокатов на отдельных узких улицах с высоким пешеходным трафиком (19,5%).

Всего 3% опрошенных высказались против новых ограничений.

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