Эти редкие имена принесут ребенку удачу в 2025 году — как назвать малыша

Posted 22 ноября, 08:16
Published 22 ноября, 08:16
Modified 22 ноября, 08:18
Updated 22 ноября, 08:18
2025 год — год Зеленой Деревянной Змеи, символизирующей мудрость, интуицию и стратегическое мышление. Зеленая Деревянная Змея наделяет детей спектром различных черт: развитым интеллектом, харизмой и внутренним обаянием, силой воли, но при этом закрытостью и интроверсией.
«Дети, рожденные в следующем голу, будут весьма умны и склонны к анализу. Они будут обдумывать каждую мелочь, но при этом быстро принимать решение, чем часто будут привлекать внимание окружающих. Благодаря гибкому уму и настойчивости, дети-Змеи умеют добиваться своих целей стратегически», — рассказала Atas.Info астролог Даша Плющ.
У таких детей, по словам специалиста, будут и слабые стороны: замкнутость, склонность к манипуляциям и уходу в себя. Родителям важно поддерживать доверительные отношения с ребенком и развивать его социальные навыки.
Имя, подобранное с учетом гороскопа, может поддерживать внутренний баланс ребенка. Астрологи отмечают, что в 2025 году на пике популярности окажутся классические имена, отражающие силу и гармонию.
Тренд 2025 года: имена, связанные с природой (Лилия, Оливия, Ясный) и мудростью (Диана, Виктор).
«Имя — это не просто звук. Это символ, который влияет на судьбу вашего ребенка. Я стараюсь опираться не на звезды, а оценивать ситуацию со всех сторон. При выборе имени я бы советовал сделать расклад на судьбу, и отталкиваться уже от него. Ну и, конечно, стоит понимать, как к имени малыша будут относиться его ровесники. Не стоит перебарщивать и выбирать сильно экстравагантные номера», — поделился таролог Александр.
Традиционно имена выбирают, ориентируясь на святцы. Родители смотрят, какие святые почитаются в день рождения ребенка или ближайшие 8 дней. Это позволяет подобрать имя, несущие духовную защиту.
Современные родители все чаще выбирают необычные имена. В последние месяцы популярными именами стали:
Для девочек — Ассоль, Герда, Изольда, Малина.
Для мальчиков — Лучезар, Ромео, Космос, Алтай.