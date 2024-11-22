Губернатор в преддверии Дня Матери наградил многодетных мам Новосибирской области

Posted 22 ноября, 10:34
Published 22 ноября, 10:34
Modified 22 ноября, 10:36
Updated 22 ноября, 10:36
Губернатор напомнил, что церемония награждения уже традиционно приурочена к празднованию Дня Матери:
«Уважаемые мамы, большое вам спасибо за пример, который вы подаёте всем новосибирским женщинам, всему обществу, своим детям. Сегодня мы много говорим о том, что наше общество возвращается к традиционным ценностям — семья, уважение к старшим, патриотизм. Любые детские воспоминания и ощущения — самые искренние в жизни. Я вспоминаю, как мы в детстве жалели наших товарищей, у которых не было братьев или сестёр, и как завидовали тем ребятам, у которых их было много. Главная ценность в жизни — семья, это превыше всего. Уверен, ваши дети свои воспоминания счастливого детства в большой многодетной семье, рядом с любящей мамой и с надёжным отцом, пронесут через всю жизнь», — отметил губернатор.
Андрей Шимкив от имени всех депутатов Законодательного Собрания региона поблагодарил многодетных мам и поздравил их с наступающим праздником:
«Вы — гордость России! Во многодетных семьях дети горой друг за друга, они в школе вместе и по жизни идут вместе. Вы — надежда и опора нашей страны. Мы будем делать всё, чтобы вам и вашим детям жилось легче», — отметил председатель Заксобрания НСО.
В Новосибирской области проживает 45 509 многодетных семей, где воспитываются 153 537 несовершеннолетних. Среди них: 33 153 семьи с тремя детьми; 8 068 семей с четырьмя малышами; 4 288 семей с пятью и более детками. Ежегодно в Новосибирской области появляется на свет более 25 тысяч новорожденных, при этом каждый четвертый малыш рождается в семье с несколькими детьми.
В 2024 году к награде знаком «За материнскую доблесть» представили 11 женщин с пятью детьми, две с шестью и три с семью. Самой юной маме — 33 года. Награду получили мамы из различных районов: Новосибирска, а также Искитимского, Каргатского, Коченевского, Кочковского, Краснозерского, Черепановского и Чулымского.
С момента учреждения знака «За материнскую доблесть» в 2008 году его получили 1 354 многодетные матери. Женщинам, удостоенным знака, выплачивается единовременное денежное вознаграждение и компенсируются расходы на оплату жилья и коммунальных услуг.
Последние годы в России и в Новосибирской области было предпринято много шагов для поддержки института семьи, материнства и детства. Расширена система помощи, введен единый статус многодетной семьи и возрождено звание «Мать-героиня». Значительные изменения в рамках национального проекта «Демография» были осуществлены за последние пять лет, а с наступлением нового года начнется новый национальный проект «Семья», направленный на стимулирование рождаемости и повышение качества жизни.