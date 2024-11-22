Губернатор в преддверии Дня Матери наградил многодетных мам Новосибирской области

В Новосибирской области проживает 45 509 многодетных семей, где воспитываются 153 537 несовершеннолетних. Среди них: 33 153 семьи с тремя детьми; 8 068 семей с четырьмя малышами; 4 288 семей с пятью и более детками. Ежегодно в Новосибирской области появляется на свет более 25 тысяч новорожденных, при этом каждый четвертый малыш рождается в семье с несколькими детьми.