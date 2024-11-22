Какой праздник 22 ноября — кого поздравляют в России

Posted 21 ноября, 21:19
Published 21 ноября, 21:19
Modified 21 ноября, 21:19
Updated 21 ноября, 21:19
Этот день посвящен сыновьям — гордости и опоре семьи. Это неофициальный, но теплый праздник, в который родители выражают сыновьям свою любовь, а дети — благодарность за поддержку. Традиция возникла сравнительно недавно, но быстро приобрела популярность в странах СНГ.
Как можно отметить? Соберитесь за семейным столом, поделитесь воспоминаниями, скажите добрые слова своим близким.
С 2023 года 22 ноября официально считается профессиональным праздником всех психологов. Психологическая помощь становится все более востребованной в современном мире, полном стрессов и вызовов. День призван подчеркнуть важность заботы о психическом здоровье.
В этот день проводятся семинары, лекции и тренинги, а специалисты делятся опытом и новыми методиками работы.
Этот праздник посвящен русскому языку и словарям как его хранителям. Выбранная дата совпадает с днем рождения Владимира Даля, автора знаменитого Толкового словаря живого великорусского языка.
Основная цель — привлечь внимание к богатству языка и необходимости его сохранения. В школах, университетах и библиотеках часто проводят тематические мероприятия и акции.
22 ноября православная церковь чтит память преподобной Матроны Константинопольской. На Руси этот день называли Матрена Зимняя, отмечая окончательное наступление холодов.
Поздравления с именинами принимают:
Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Константин, Нестор, Семен, Федор, Ян, Матрена.