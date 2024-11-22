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Posted 21 ноября, 21:19

Published 21 ноября, 21:19

Modified 21 ноября, 21:19

Updated 21 ноября, 21:19

Какие праздники отмечают 22 ноября

Какой праздник 22 ноября — кого поздравляют в России

21 ноября 2024, 21:19
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Какие праздники отмечают 22 ноября
22 ноября — день, наполненный событиями, праздниками и значимыми датами. Расскажем, какие праздники отмечаются, с какими историческими событиями связана эта дата, а также о традициях, приметах и именинах.

Всемирный день сына

Этот день посвящен сыновьям — гордости и опоре семьи. Это неофициальный, но теплый праздник, в который родители выражают сыновьям свою любовь, а дети — благодарность за поддержку. Традиция возникла сравнительно недавно, но быстро приобрела популярность в странах СНГ.

Как можно отметить? Соберитесь за семейным столом, поделитесь воспоминаниями, скажите добрые слова своим близким.

Мать и ребенокМать и ребенок
Мать и ребенок. Фото: Изображение Midjourney

День психолога в России

С 2023 года 22 ноября официально считается профессиональным праздником всех психологов. Психологическая помощь становится все более востребованной в современном мире, полном стрессов и вызовов. День призван подчеркнуть важность заботы о психическом здоровье.

В этот день проводятся семинары, лекции и тренинги, а специалисты делятся опытом и новыми методиками работы.

Психическое расстройствоПсихическое расстройство
Психическое расстройство. Фото: 1MI

День словарей и энциклопедий

Этот праздник посвящен русскому языку и словарям как его хранителям. Выбранная дата совпадает с днем рождения Владимира Даля, автора знаменитого Толкового словаря живого великорусского языка.

Основная цель — привлечь внимание к богатству языка и необходимости его сохранения. В школах, университетах и библиотеках часто проводят тематические мероприятия и акции.

Старинная книгаСтаринная книга
Старинная книга. Фото: 1MI

Забавные праздники

  • День отогревания в кофейнях. В этот день принято заходить в уютные кофейни, наслаждаться горячим напитком и, возможно, гадать на кофейной гуще.
  • День рождения «Запорожца». Именно 22 ноября 1960 года с конвейера сошел первый автомобиль марки ЗАЗ-965, известный как «горбатый Запорожец».

Церковные праздники — Матрена Зимняя

22 ноября православная церковь чтит память преподобной Матроны Константинопольской. На Руси этот день называли Матрена Зимняя, отмечая окончательное наступление холодов.

Матрона КонстантинопольскаяМатрона Константинопольская
Матрона Константинопольская. Фото: Икона

Традиции и запреты

  • Принято готовить теплую зимнюю одежду: тулупы, валенки и сани.
  • Не рекомендовалось начинать новые дела и заниматься тяжелым трудом.
  • Запрещалось стричь волосы и ногти, чтобы избежать болезней зимой.

Народные приметы на погоду

  • Туман — к потеплению.
  • Иней на деревьях — к сильным морозам.
  • Дождь — к хорошему урожаю пшеницы.
  • Снег — к холодной весне.
Снегопад вечеромСнегопад вечером
Снегопад вечером. Фото: 1MI

Именины 22 ноября

Поздравления с именинами принимают:

Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Константин, Нестор, Семен, Федор, Ян, Матрена.

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