Какой праздник 22 ноября — кого поздравляют в России

Этот день посвящен сыновьям — гордости и опоре семьи. Это неофициальный, но теплый праздник, в который родители выражают сыновьям свою любовь, а дети — благодарность за поддержку. Традиция возникла сравнительно недавно, но быстро приобрела популярность в странах СНГ.