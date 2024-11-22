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Posted 22 ноября, 15:44

Published 22 ноября, 15:44

Modified 22 ноября, 17:45

Updated 22 ноября, 17:45

До 110 тысяч готовы платить бухгалтерам в Новосибирске

Кому готовы платить в Новосибирске по 110 тысяч — называем вакансии

22 ноября 2024, 15:44
Фото: 1MI. До 110 тысяч готовы платить бухгалтерам в Новосибирске

До 110 тысяч готовы платить бухгалтерам в Новосибирске

Сервис SuperJob провел исследование: в Новосибирске высококвалифицированным бухгалтерам готовы платить свыше 100 тысяч рублей.

По данным аналитиков SuperJob средняя зарплата бухгалтеров по рынку в регионе составляет 65000 руб/мес. Минимальную зарплату от 35 до 45 тыс/мес. готовы платить специалистам со средним или неполным высшим образованием с опытом работы от полугода.

От 50 до 70 тыс. руб/мес. готовы платить соискателям с высшим образованием, опытом работы не менее двух лет. Дополнительным преимуществом для специалистов станет навык составления электронной отчетности, опыт работы в компаниях, предоставляющих логистические услуги, а также знание валютного законодательства.

От 75 до 110 тысяч готовы предложить самым квалифицированным специалистам. К требованиям для таких кандидатов относятся опыт работы старшим бухгалтером от 3 лет, а также профессиональная аттестация, свободное владение иностранным языком.

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