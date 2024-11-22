Кому готовы платить в Новосибирске по 110 тысяч — называем вакансии

Posted 22 ноября, 15:44
Published 22 ноября, 15:44
Modified 22 ноября, 17:45
Updated 22 ноября, 17:45
По данным аналитиков SuperJob средняя зарплата бухгалтеров по рынку в регионе составляет 65000 руб/мес. Минимальную зарплату от 35 до 45 тыс/мес. готовы платить специалистам со средним или неполным высшим образованием с опытом работы от полугода.
От 50 до 70 тыс. руб/мес. готовы платить соискателям с высшим образованием, опытом работы не менее двух лет. Дополнительным преимуществом для специалистов станет навык составления электронной отчетности, опыт работы в компаниях, предоставляющих логистические услуги, а также знание валютного законодательства.
От 75 до 110 тысяч готовы предложить самым квалифицированным специалистам. К требованиям для таких кандидатов относятся опыт работы старшим бухгалтером от 3 лет, а также профессиональная аттестация, свободное владение иностранным языком.
Ранее назвали регионы с самыми высокими зарплатами.