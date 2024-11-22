Кому готовы платить в Новосибирске по 110 тысяч — называем вакансии

От 50 до 70 тыс. руб/мес. готовы платить соискателям с высшим образованием, опытом работы не менее двух лет. Дополнительным преимуществом для специалистов станет навык составления электронной отчетности, опыт работы в компаниях, предоставляющих логистические услуги, а также знание валютного законодательства.