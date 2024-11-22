Лже-гадалку из Новосибирска отправили работать после снятия порчи

Posted 22 ноября, 02:23
Published 22 ноября, 02:23
Modified 22 ноября, 02:25
Updated 22 ноября, 02:25
Все произошло весной текущего года. Жительница Новосибирска, которой 31 год, представилась сибирячке гадалкой. Последняя решила воспользоваться ее услугами.
В ходе сеанса выяснилось, что на клиентке есть порча. Ясновидящая решилась на обряд по ее снятию. За услуги она попросила девять тысяч рублей. Однако на деле никакой порчи на сибирячке не было.
Гадалку обвинили в мошенничестве. За это преступление ее обязали работать 280 часов. Это не единственная новосибирская гадалка, которая пугала женщин порчами. Другой гадалке по имени Дмитрий дали реальный срок за мошенничество.