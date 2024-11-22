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Posted 22 ноября, 02:04

Published 22 ноября, 02:04

Modified 22 ноября, 02:06

Updated 22 ноября, 02:06

Использовать служебные авто в личных целях запрещено

Мэр Искитима явился на свадьбу на служебном автомобиле — как его наказали

22 ноября 2024, 02:04
Фото: 1MI. Использовать служебные авто в личных целях запрещено

Мэр Искитима приехал на свадьбу на служебном автомобиле

В Новосибирской области мэра наказали за поездку на служебном автомобиле: его засняли на видео и доложили правоохранителям.

В сентябре текущего года мэр Искитима Сергей Завражин оказался в центре скандала. Глава приехал на свадьбу в Бердске на служебном автомобиле. Вместе с ним был и его заместитель.

Все бы ничего, но общественник Артем Фролов нашел видео, где использовался автомобиль и донес в прокуратуру. Он сообщил, что государственная машина использовалась в личных целях главы администрации. Факт нарушения подтвердился, пишет «Весь Искитим».

В ноябре мэру внесли представления вместе с Советом депутатов города. Туристический налог скоро введут в Бердске.

Главе Искитима Завражину запретили покупать иномарку за 6 млн рублей
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