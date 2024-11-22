Мэр Искитима явился на свадьбу на служебном автомобиле — как его наказали

Posted 22 ноября, 02:04
Published 22 ноября, 02:04
Modified 22 ноября, 02:06
Updated 22 ноября, 02:06
В сентябре текущего года мэр Искитима Сергей Завражин оказался в центре скандала. Глава приехал на свадьбу в Бердске на служебном автомобиле. Вместе с ним был и его заместитель.
Все бы ничего, но общественник Артем Фролов нашел видео, где использовался автомобиль и донес в прокуратуру. Он сообщил, что государственная машина использовалась в личных целях главы администрации. Факт нарушения подтвердился, пишет «Весь Искитим».
В ноябре мэру внесли представления вместе с Советом депутатов города. Туристический налог скоро введут в Бердске.