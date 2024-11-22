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Posted 22 ноября, 06:16

Published 22 ноября, 06:16

Modified 22 ноября, 06:18

Updated 22 ноября, 06:18

Семья судится с мэрией

Мэрия Новосибирска разберется в скандале с квартирой дочери бойца СВО

22 ноября 2024, 06:16
Фото: 1MI. Семья судится с мэрией
В Новосибирске ребенка погибшего бойца на СВО намерены выселить из квартиры: подробности озвучили в мэрии.

Ранее стало известно, что мэрия намерена выселить дочку погибшего участника СВО из квартиры, купленные на «гробовые» деньги.

Как рассказала вдова Елена Пойда, они купили недвижимость в Новосибирске за 4 млн рублей для дочки-студентки. Сделку признавали законной, по документам все было чисто, однако через год мэрия предъявила свои права на данное жилье.

Как уточнили в муниципалитете, администрация, наоборот, защищает права собственницы. Вероятно, к делу о продаже причастны мошенники. Власти города намерены признать сделку недействительной, так как жилье якобы числится на балансе города. Права семьи участника СВО намерены защитить.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Недвижимость#Жилье#Квартира#Участник СВО
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