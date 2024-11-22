Мэрия Новосибирска разберется в скандале с квартирой дочери бойца СВО

Posted 22 ноября, 06:16
Published 22 ноября, 06:16
Modified 22 ноября, 06:18
Updated 22 ноября, 06:18
Ранее стало известно, что мэрия намерена выселить дочку погибшего участника СВО из квартиры, купленные на «гробовые» деньги.
Как рассказала вдова Елена Пойда, они купили недвижимость в Новосибирске за 4 млн рублей для дочки-студентки. Сделку признавали законной, по документам все было чисто, однако через год мэрия предъявила свои права на данное жилье.
Как уточнили в муниципалитете, администрация, наоборот, защищает права собственницы. Вероятно, к делу о продаже причастны мошенники. Власти города намерены признать сделку недействительной, так как жилье якобы числится на балансе города. Права семьи участника СВО намерены защитить.