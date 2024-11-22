Музей дореволюционного Ново-Николаевска откроют в центре Новосибирска

Posted 22 ноября, 07:23
Published 22 ноября, 07:23
Modified 22 ноября, 07:25
Updated 22 ноября, 07:25
В бывшей усадьбе купца Рунина на улице Чаплыгина, одно из зданий которой сейчас занимает администрация Музея Новосибирска, планируется открыть новую музейную экспозицию.
«Мы хотим восстановить, насколько возможно, тот первоначальный вариант усадьбы, это два дома, и в этом здании появится у нас новый филиал… Это будет музей про историю улицы Чаплыгина, бывшей Асинкритовской, про историю людей, которые жили до революции», — рассказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.
Новую экспозицию планируется организовать на базе Музея Железнодорожного района, который переедет в помещения на улице Чаплыгина и продолжит свою работу в новом формате.
Администрация Музея Новосибирска до конца текущего года вернется на Советскую, 24, в Дом Кондратюка, построенный заново из современных материалов. А в третьем квартале 2025 года там заработает «Музей космонавтики имени Юрия Кондратюка».