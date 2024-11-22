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Posted 22 ноября, 14:09

Published 22 ноября, 14:09

Modified 22 ноября, 14:12

Updated 22 ноября, 14:12

На трассе Новосибирск-Барнаул ухудшилась обстановка

На трассе Новосибирск-Барнаул ухудшилась обстановка

22 ноября 2024, 14:09
Фото: 1MI. На трассе Новосибирск-Барнаул ухудшилась обстановка
Водителей призывают быть бдительнее: на трассе под Новосибирском ухудшилась видимость.

Водителей призвали быть аккуратными и осторожными за рулем из-за ухудшения погодных условий на трассе.

В последнюю неделю ноября по Новосибирской области ожидаются редкие осадки. В Новосибирске пасмурно, в основном без осадков. Снег по прогнозу Яндекс.Погода ожидается в субботу 30 ноября и в воскресенье 1 декабря. Температура воздуха остается ниже нуля и не превысит -3 днем, утром до -12, до -14 ночью.

Напомним, ранее в Atas.info сообщалось о перекрытии проезда в трех районах Новосибирска.

Видео: 1MI. На трассе Новосибирск-Барнаул ухудшилась обстановка
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