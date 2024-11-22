На трассе Новосибирск-Барнаул ухудшилась обстановка

В последнюю неделю ноября по Новосибирской области ожидаются редкие осадки. В Новосибирске пасмурно, в основном без осадков. Снег по прогнозу Яндекс.Погода ожидается в субботу 30 ноября и в воскресенье 1 декабря. Температура воздуха остается ниже нуля и не превысит -3 днем, утром до -12, до -14 ночью.