На трассе Новосибирск-Барнаул ухудшилась обстановка

Posted 22 ноября, 14:09
Published 22 ноября, 14:09
Modified 22 ноября, 14:12
Updated 22 ноября, 14:12
Водителей призвали быть аккуратными и осторожными за рулем из-за ухудшения погодных условий на трассе.
В последнюю неделю ноября по Новосибирской области ожидаются редкие осадки. В Новосибирске пасмурно, в основном без осадков. Снег по прогнозу Яндекс.Погода ожидается в субботу 30 ноября и в воскресенье 1 декабря. Температура воздуха остается ниже нуля и не превысит -3 днем, утром до -12, до -14 ночью.
Напомним, ранее в Atas.info сообщалось о перекрытии проезда в трех районах Новосибирска.