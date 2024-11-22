Названа дата открытия Музея космонавтики в новосибирском Доме Кондратюка

Инженер Юрий Кондратюк (настоящее имя Александр Шаргей) первым рассчитал схему полета и посадки на спутник Земли Луну, его считают одним из основоположников космонавтики. В Новосибирск он переехал в 1927 году, и, опасаясь репрессий, скрывался под чужим именем. Здесь он работал на предприятии «Хлебпродукт», участвовал в строительстве элеваторов. В здании на Советской, 24 находилось рабочее место изобретателя.