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Posted 22 ноября, 06:52

Published 22 ноября, 06:52

Modified 22 ноября, 06:54

Updated 22 ноября, 06:54

Копию исторического здания построили из современных материалов

Названа дата открытия Музея космонавтики в новосибирском Доме Кондратюка

22 ноября 2024, 06:52
Фото: atas.info. Копию исторического здания построили из современных материалов
Построенный заново Дом Кондратюка получил разрешение на ввод в эксплуатацию, рассказала директор Музея Новосибирска.

Копия исторического здания на улице Советской в центре Новосибирска, где работал один из основоположников отечественной космонавтики Юрий Кондратюк, получила разрешение на ввод эксплуатацию. Новое строение максимально приближено к первоначальному историческому облику — появилась надпись на фасаде, печные и водосточные трубы, которые восстановлены по старым фотографиям.

«Мы видим здание таким, каким его видел Юрий Кондратюк», — подчеркивает директор Музея Новосибирска Елена Щукина.

В третьей декаде января 2025 года «Музей космонавтики имени Юрия Кондратюка» примет первых посетителей. Экспозиции в четырех залах на первом этаже будут рассказывать о вкладе новосибирцев в освоение космоса, о судьбе самого Кондратюка, о его инженерных проектах и о планах освоения Луны.

На втором этаже находится большой зал-трансформер, в котором можно проводить различные образовательные мероприятия и административные помещения музея.

Надпись на фасаде отсылает к временам, когда в здании находилось предприятие «Хлебпродукт», в котором работал Юрий КондратюкНадпись на фасаде отсылает к временам, когда в здании находилось предприятие «Хлебпродукт», в котором работал Юрий Кондратюк
Надпись на фасаде отсылает к временам, когда в здании находилось предприятие «Хлебпродукт», в котором работал Юрий Кондратюк. Фото: atas.info

Историческое здание было построено из шлакоблоков в 1924 году и в 2017 было признано аварийным. Строение, имевшее статус памятника истории регионального значения, полностью снесли в апреле 2023 года, чтобы на его месте возвести копию с использованием современных материалов.

Такой подход вызвал возмущение части горожан, в региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры назвали это преступлением. Заинтересовались процессом в Следственном комитете и УФАС, но в итоге в ведомствах заявили, что нарушений не допущено.

По словам Елены Щукиной, новое строение по-прежнему имеет статус объекта культурного наследия.

«В нашем случае была реконструкция, у нас не было сноса… Если бы была возможность его (историческое здание, прим. ред.) сохранить, что-то с ним сделать, это было бы сделано», — прокомментировала директор Музея Новосибирска.

Инженер Юрий Кондратюк (настоящее имя Александр Шаргей) первым рассчитал схему полета и посадки на спутник Земли Луну, его считают одним из основоположников космонавтики. В Новосибирск он переехал в 1927 году, и, опасаясь репрессий, скрывался под чужим именем. Здесь он работал на предприятии «Хлебпродукт», участвовал в строительстве элеваторов. В здании на Советской, 24 находилось рабочее место изобретателя.

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