Названа дата открытия Музея космонавтики в новосибирском Доме Кондратюка

Posted 22 ноября, 06:52
Published 22 ноября, 06:52
Modified 22 ноября, 06:54
Updated 22 ноября, 06:54
Копия исторического здания на улице Советской в центре Новосибирска, где работал один из основоположников отечественной космонавтики Юрий Кондратюк, получила разрешение на ввод эксплуатацию. Новое строение максимально приближено к первоначальному историческому облику — появилась надпись на фасаде, печные и водосточные трубы, которые восстановлены по старым фотографиям.
«Мы видим здание таким, каким его видел Юрий Кондратюк», — подчеркивает директор Музея Новосибирска Елена Щукина.
В третьей декаде января 2025 года «Музей космонавтики имени Юрия Кондратюка» примет первых посетителей. Экспозиции в четырех залах на первом этаже будут рассказывать о вкладе новосибирцев в освоение космоса, о судьбе самого Кондратюка, о его инженерных проектах и о планах освоения Луны.
На втором этаже находится большой зал-трансформер, в котором можно проводить различные образовательные мероприятия и административные помещения музея.
Историческое здание было построено из шлакоблоков в 1924 году и в 2017 было признано аварийным. Строение, имевшее статус памятника истории регионального значения, полностью снесли в апреле 2023 года, чтобы на его месте возвести копию с использованием современных материалов.
Такой подход вызвал возмущение части горожан, в региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры назвали это преступлением. Заинтересовались процессом в Следственном комитете и УФАС, но в итоге в ведомствах заявили, что нарушений не допущено.
По словам Елены Щукиной, новое строение по-прежнему имеет статус объекта культурного наследия.
«В нашем случае была реконструкция, у нас не было сноса… Если бы была возможность его (историческое здание, прим. ред.) сохранить, что-то с ним сделать, это было бы сделано», — прокомментировала директор Музея Новосибирска.
Инженер Юрий Кондратюк (настоящее имя Александр Шаргей) первым рассчитал схему полета и посадки на спутник Земли Луну, его считают одним из основоположников космонавтики. В Новосибирск он переехал в 1927 году, и, опасаясь репрессий, скрывался под чужим именем. Здесь он работал на предприятии «Хлебпродукт», участвовал в строительстве элеваторов. В здании на Советской, 24 находилось рабочее место изобретателя.