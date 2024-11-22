Названы возможные причины пожара с пятью погибшими в Новосибирской области

Posted 22 ноября, 03:09
Published 22 ноября, 03:09
Modified 22 ноября, 03:11
Updated 22 ноября, 03:11
Трагедия произошла в селе Новоселье 17 ноября. Ранним утром там загорелся частный дом. В нем спала семья из восьми человек — двое взрослых и дети.
Отец смог выбраться из западни с двумя подростками, а вот мать с четырьмя детьми осталась внутри. Помочь ей никто не смог. Пять человек погибли. Дом был полностью уничтожен. Глава семейства в больнице, его состояние оценивают как тяжелое.
Причины возгорания устанавливают дознаватели. По одной из версий, огонь распространился из-за электрооборудования, а по другой — из-за печки. Возбуждено дело, следствие продолжается.