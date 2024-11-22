Названы возможные причины пожара с пятью погибшими в Новосибирской области

Отец смог выбраться из западни с двумя подростками, а вот мать с четырьмя детьми осталась внутри. Помочь ей никто не смог. Пять человек погибли. Дом был полностью уничтожен. Глава семейства в больнице, его состояние оценивают как тяжелое.