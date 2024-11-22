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Posted 22 ноября, 03:09

Published 22 ноября, 03:09

Modified 22 ноября, 03:11

Updated 22 ноября, 03:11

Погибли пять человек

Названы возможные причины пожара с пятью погибшими в Новосибирской области

22 ноября 2024, 03:09
Фото: прокуратура НСО. Погибли пять человек
В Новосибирской области пытаются установить причины пожара в доме, где погибла семья из пяти человек, о чем сообщает ВК-группа «Пожарный надзор НСО».

Трагедия произошла в селе Новоселье 17 ноября. Ранним утром там загорелся частный дом. В нем спала семья из восьми человек — двое взрослых и дети.

Отец смог выбраться из западни с двумя подростками, а вот мать с четырьмя детьми осталась внутри. Помочь ей никто не смог. Пять человек погибли. Дом был полностью уничтожен. Глава семейства в больнице, его состояние оценивают как тяжелое.

Причины возгорания устанавливают дознаватели. По одной из версий, огонь распространился из-за электрооборудования, а по другой — из-за печки. Возбуждено дело, следствие продолжается.

Названа причина пожара, где погибли мать и четверо детей под Новосибирском
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