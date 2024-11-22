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Posted 22 ноября, 04:43

Published 22 ноября, 04:43

Modified 22 ноября, 04:45

Updated 22 ноября, 04:45

Красный проспект в центре города

О планах по продлению Красного проспекта рассказали в мэрии Новосибирска

22 ноября 2024, 04:43
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Красный проспект в центре города

В Новосибирске продление Красного проспекта завершится до 2030 года

В мэрии Новосибирска рассказали о планах по продлению Красного проспекта. Самую длинную улицу города соединят с микрорайоном Родники.

Согласно Генплану, продление Красного проспекта должно быть завершено к 2030 году. Новый участок дороги протяженностью около 3,3 километра соединит улицы Аэропорт и Краузе, пройдя через железнодорожную линию и территорию аэродрома государственной авиации «Гвардейский».

Как сообщили Atas.Info в мэрии Новосибирска, на 2024–2026 годы в бюджете города предусмотрены средства только на проектно-изыскательские работы. Их выполнение поручено муниципальному предприятию «Метро Мир», которое уже разработало техническое задание. Проектирование финансируется холдинговой компанией АО ХК «Сибирский деловой союз».

«Проведение закупочных процедур и планирование строительно-монтажных работ по данному объекту будет осуществляться после получения положительного заключения экспертизы разработанной проектной документации не ранее 2026 года», — уточнили в горадминистрации.

Продление Красного проспекта существенно повысит транспортную обеспеченность северной части города. Сейчас проект сталкивается с рядом сложностей:

  • необходимость переноса аэродрома «Гвардейский»;
  • значительные финансовые затраты, источники которых еще не определены;
  • сложный ландшафт участка, включая пересечение с железнодорожной линией.

Отметим, что о планах продления Красного проспекта говорил еще экс-мэр Анатолий Локоть. Также озвучивались планы о строительстве трамвайной линии от улицы Учительской до улицы Краузе до 2028 года.

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