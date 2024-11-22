«Почта России»: Число многодетных мам в компании превышает 12 тысяч

Согласно информации, озвученной директором блока по внешним коммуникациям «Почты России» Екатериной Куманиной, работающие в компании женщины постоянно демонстрируют, что можно довольно эффективно сочетать карьеру и материнство, будучи и квалифицированными специалистами, и любящими и заботливыми мамами. Каждая из 12 000 многодетных сотрудниц «Почты России» может развиваться и повышать свой профессионализм. «Особенно приятно, что любовь и верность почте мамы делят со своими семьями, что поддерживает многочисленные почтовые династии», — заключила эксперт.