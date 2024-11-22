«Почта России»: Число многодетных мам в компании превышает 12 тысяч

Posted 22 ноября, 17:43
Published 22 ноября, 17:43
Modified 22 ноября, 17:43
Updated 22 ноября, 17:43
Сегодня женщины составляют 82% сотрудников «Почты России». Они работают на должностях операторов, почтальонов, начальников отделений почты и прочих. Половина женского состава компании воспитывает детей, при этом 12 125 сотрудниц являются многодетными матерями.
Как сообщают «Новые Известия», в одном из отделений Курганской области работает почтальон Ольга Юрьевна Лубина, которая поставила рекорд среди многодетных матерей «Почты России»: в семье женщины воспитывается 15 детей. Республика Башкортостан занимает лидерскую позицию по количеству многодетных сотрудниц почты: в региональных почтовых отделениях работает 571 многодетная мама. Многие сотрудницы на Кубани и в Дагестане — 292 и 367 человек соответственно — также воспитывают трех и более детей.
Поддержка матерей — сотрудниц «Почты России» состоит в предоставлении льготного медстрахования, матпомощи и частичной компенсации стоимости путевок в детские лагеря и санатории. На Новый год все дети сотрудников компании получают подарки.
Согласно информации, озвученной директором блока по внешним коммуникациям «Почты России» Екатериной Куманиной, работающие в компании женщины постоянно демонстрируют, что можно довольно эффективно сочетать карьеру и материнство, будучи и квалифицированными специалистами, и любящими и заботливыми мамами. Каждая из 12 000 многодетных сотрудниц «Почты России» может развиваться и повышать свой профессионализм. «Особенно приятно, что любовь и верность почте мамы делят со своими семьями, что поддерживает многочисленные почтовые династии», — заключила эксперт.
В среднем каждая сотрудница «Почты России» воспитывает по два ребенка. Всем матерям, работающим в компании, предоставляется помощь. Это касается как профессиональной реализации, так и материнства. В частности, в 2022 году «Почта России» одержала победу в номинации «Лучший работодатель для мам» премии «Выбор мам».
«Почта России» реализует комплексную программу поддержки сотрудников с детьми — «Почта дома». Проект позволяет сотрудницам получать новые управленческие и личностные навыки. В числе прочего компания постоянно проводит вебинары с экспертами, психологами и врачами по вопросам воспитания, здоровья, питания детей, подготовки к учебе и каникулам, а также семейных взаимоотношений.
Также «Почта России» постоянно организует новогодние детские празднества и мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей. Компания проводит экскурсии в логистические центры, лектории по безопасности с участием представителей ГАИ, МЧС и множество конкурсов и викторин.