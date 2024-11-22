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Posted 22 ноября, 04:25

Published 22 ноября, 04:25

Modified 22 ноября, 04:27

Updated 22 ноября, 04:27

Собака погибла

Под Новосибирском выброшенная с балкона собака погибла от рук живодера

22 ноября 2024, 04:25
Фото: Изображение Midjourney. Собака погибла
В Новосибирской области мужчину осудили за живодерство, подробности дали в прокуратуре.

Все произошло год назад в Мошковском районе. Мужчина разозлился на свою собаку и выбросил питомца из квартиры — с балкона пятого этажа.

Животное получило тяжелые травмы. Спасти его не удавалось, поэтому собаку усыпили. Хозяина обвинили в жестоком обращении с животным. Суд обязал его к работам на 150 часов.

Недавно бездомные собаки напали на ребенка. Девочка сильно испугалась. В Хилокском жилмассиве местных жителей терроризируют стаи псов, пришедших с кладбища. В том же районе собаки покусали мужчину, который выбрасывал мусор: он получил раны.

Стая бездомных собак напала на мужчину под Новосибирском
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Собака#Живодеры#Мошковский район
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