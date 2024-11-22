Под Новосибирском выброшенная с балкона собака погибла от рук живодера

Posted 22 ноября, 04:25
Published 22 ноября, 04:25
Modified 22 ноября, 04:27
Updated 22 ноября, 04:27
Все произошло год назад в Мошковском районе. Мужчина разозлился на свою собаку и выбросил питомца из квартиры — с балкона пятого этажа.
Животное получило тяжелые травмы. Спасти его не удавалось, поэтому собаку усыпили. Хозяина обвинили в жестоком обращении с животным. Суд обязал его к работам на 150 часов.
Недавно бездомные собаки напали на ребенка. Девочка сильно испугалась. В Хилокском жилмассиве местных жителей терроризируют стаи псов, пришедших с кладбища. В том же районе собаки покусали мужчину, который выбрасывал мусор: он получил раны.