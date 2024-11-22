Подросток в Новосибирске нарушил ПДД и оказался под колесами автомобиля

В этот момент его сбил автомобиль. За рулем сидел 34-летний водитель. Он не заметил пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия парень пострадал. Его доставили в больницу. Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.