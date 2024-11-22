Подросток в Новосибирске нарушил ПДД и оказался под колесами автомобиля

Posted 22 ноября, 04:25
Published 22 ноября, 04:25
Modified 22 ноября, 04:27
Updated 22 ноября, 04:27
Все случилось утром в Ленинском районе. На улице Титова 16-летний подросток решил перейти дорогу. Сделал он это по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.
В этот момент его сбил автомобиль. За рулем сидел 34-летний водитель. Он не заметил пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия парень пострадал. Его доставили в больницу. Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.
Под Новосибирском перевернулся автобус с пассажирами. Есть пострадавшие. Также был арестован виновник ДТП, в котором погиб двухлетний ребенок. Водитель был пьян, а 2-летний мальчик скончался от травм.