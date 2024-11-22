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Posted 22 ноября, 04:25

Published 22 ноября, 04:25

Modified 22 ноября, 04:27

Updated 22 ноября, 04:27

Парень пострадал

Подросток в Новосибирске нарушил ПДД и оказался под колесами автомобиля

22 ноября 2024, 04:25
Фото: ГАИ. Парень пострадал
В Новосибирске подростка сбил автомобиль, подробности дали в ГАИ.

Все случилось утром в Ленинском районе. На улице Титова 16-летний подросток решил перейти дорогу. Сделал он это по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

В этот момент его сбил автомобиль. За рулем сидел 34-летний водитель. Он не заметил пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия парень пострадал. Его доставили в больницу. Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.

Под Новосибирском перевернулся автобус с пассажирами. Есть пострадавшие. Также был арестован виновник ДТП, в котором погиб двухлетний ребенок. Водитель был пьян, а 2-летний мальчик скончался от травм.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Подростки#ПДД
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