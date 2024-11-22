Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана

«И одежда, если ты поешь русское, она не должна быть такой, как в Германии 30-х годов, с причёсками и всеми делами. И плюс вот эти все кожаные штанишки с высокими сапогами. Образ „Я русский“ и плюс ещё Шаман — оно в голове сразу распадается», — выразил своё мнение продюсер.