Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана

Posted 22 ноября, 05:06
Published 22 ноября, 05:06
Modified 22 ноября, 05:06
Updated 22 ноября, 05:06
Вадим Цыганов уверен, что совет Олега Газманова вторичен, так как певица Вика Цыганова ранее советовала Ярославу Дронову отказаться от псевдонима Шаман.
«Вика ему сказала: „У тебя самая лучшая фамилия в мире на сегодняшний день для СВО, потому что мы занимаемся дронами и антидронами“, — сказал артист в беседе с Pravda.Ru.
Цыганов считает, что привязка к шаману является антиправославной, антироссийской и антирусской.
«И одежда, если ты поешь русское, она не должна быть такой, как в Германии 30-х годов, с причёсками и всеми делами. И плюс вот эти все кожаные штанишки с высокими сапогами. Образ „Я русский“ и плюс ещё Шаман — оно в голове сразу распадается», — выразил своё мнение продюсер.
Цыганова считает, что Ярославу Дронову поработать над образом. Не достаточно, на его взгляд, просто отрезать дреды.