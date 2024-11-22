Программу по развитию автомобильного туризма разработали в Новосибирской области

Posted 22 ноября, 10:34
Published 22 ноября, 10:34
Modified 22 ноября, 10:35
Updated 22 ноября, 10:35
По поручению президента будет реализована новая программа, над которой совместно продолжат трудиться министерство экономического развития и министерство транспорта региона.
Согласно информации от министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, местная программа состоит из двух основных частей. В одной из них нужно определить ключевые направления для автомобильного туризма, привести дорожное покрытие и участки, входящие в маршруты для автомобильных путешествий, к необходимому стандарту, а также создать парковочные места для экскурсионных автобусов.
«На сегодняшний день определены 7 приоритетных автодорог для туризма в Новосибирской области — среди них несколько участков трассы Р-256 „Чуйский тракт“ в Искитимском, Маслянинском, Сузунском районах, которые ведут к Караканскому бору, водопаду Бучило, Сузунскому музейному комплексу, а также дороги в Ордынском, Колыванском районах вблизи туристических мест. На этих направлениях будут сконцентрированы ресурсы по улучшению качества дорог», — сообщил министр.
В сфере туризма планируется уделить внимание объектам, которые интересны автолюбителям: парковки и зоны возле достопримечательностей благоустроят, установят систему GPS, разработают интерактивные карты маршрутов. Кроме этого, местные власти планируют поддержать частные предприниматели, которые хотят создать новые гостиницы, кафе и другие объекты обслуживания.
Первые шаги по реализации этой программы запланированы на 2025 год. Информация о пробных автомаршрутах будет доступна на туристических сайтах региона, в офисах информационных центров и на национальных туристических порталах.