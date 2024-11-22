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Posted 22 ноября, 10:34

Published 22 ноября, 10:34

Modified 22 ноября, 10:35

Updated 22 ноября, 10:35

Программу реализуют в следующем году

Программу по развитию автомобильного туризма разработали в Новосибирской области

22 ноября 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney. Программу реализуют в следующем году
Главными задачами программы «Развитие автомобильного туризма в пределах Новосибирской области до 2035 года» являются комплексное развитие путешествий на автомобиле, создание удобств для комфортных поездок по дорогам и стимулирование развития современной инфраструктуры возле туристических локаций.

По поручению президента будет реализована новая программа, над которой совместно продолжат трудиться министерство экономического развития и министерство транспорта региона.

Согласно информации от министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, местная программа состоит из двух основных частей. В одной из них нужно определить ключевые направления для автомобильного туризма, привести дорожное покрытие и участки, входящие в маршруты для автомобильных путешествий, к необходимому стандарту, а также создать парковочные места для экскурсионных автобусов.

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«На сегодняшний день определены 7 приоритетных автодорог для туризма в Новосибирской области — среди них несколько участков трассы Р-256 „Чуйский тракт“ в Искитимском, Маслянинском, Сузунском районах, которые ведут к Караканскому бору, водопаду Бучило, Сузунскому музейному комплексу, а также дороги в Ордынском, Колыванском районах вблизи туристических мест. На этих направлениях будут сконцентрированы ресурсы по улучшению качества дорог», — сообщил министр.

В сфере туризма планируется уделить внимание объектам, которые интересны автолюбителям: парковки и зоны возле достопримечательностей благоустроят, установят систему GPS, разработают интерактивные карты маршрутов. Кроме этого, местные власти планируют поддержать частные предприниматели, которые хотят создать новые гостиницы, кафе и другие объекты обслуживания.

Первые шаги по реализации этой программы запланированы на 2025 год. Информация о пробных автомаршрутах будет доступна на туристических сайтах региона, в офисах информационных центров и на национальных туристических порталах.

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