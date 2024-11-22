Программу по развитию автомобильного туризма разработали в Новосибирской области

Согласно информации от министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, местная программа состоит из двух основных частей. В одной из них нужно определить ключевые направления для автомобильного туризма, привести дорожное покрытие и участки, входящие в маршруты для автомобильных путешествий, к необходимому стандарту, а также создать парковочные места для экскурсионных автобусов.