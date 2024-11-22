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Posted 22 ноября, 05:45

Published 22 ноября, 05:45

Modified 22 ноября, 05:45

Updated 22 ноября, 05:45

Россия почти перестала поставлять зерно в Европу

22 ноября 2024, 05:45
На фоне введения Евросоюзом повышенных пошлин на ввоз зерна Россия практически прекратила поставки этой сельскохозяйственной культуры в страны сообщества. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

В сентябре объем отгрузок составил всего 21 тысячу евро, хотя еще в июне российское зерно закупили в ЕС на 11,8 миллиона евро, сообщает 360.ru.

Всего в сентябре Россия отправила на экспорт 5,7 миллиона тонн зерновых культур, что на четверть меньше, чем в 2023 году. Также сократилась и география поставок — с 52 до 33 стран. В топ-3 самых крупных покупателей вошли Египет, Турция и Тунис.

Совет ЕС с 1 июля одобрил запретительные тарифы на поставки российского и белорусского зерна. Пошлины увеличились либо до 50%, либо на 95 евро за тонну в зависимости от конкретного продукта. При этом рестрикции не коснулись зерна, которое идет через европейские порты в третьи страны.

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