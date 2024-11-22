Россия почти перестала поставлять зерно в Европу

Всего в сентябре Россия отправила на экспорт 5,7 миллиона тонн зерновых культур, что на четверть меньше, чем в 2023 году. Также сократилась и география поставок — с 52 до 33 стран. В топ-3 самых крупных покупателей вошли Египет, Турция и Тунис.