Стали известны даты 30-градусных морозов за пять лет в Новосибирске

Posted 22 ноября, 02:03
Published 22 ноября, 02:03
Modified 22 ноября, 02:05
Updated 22 ноября, 02:05
По данным сайта «Архив погоды», в 2019 году 30-градусные морозы пришли раньше всего. Произошло это 15 ноября. В 2020 году холодные дни нагрянули после 10 декабря, в 2021 году прямо под Новый год, в 2022 году — 23 ноября, а в 2023 году 7 декабря. Получается, что морозные дни неизбежны.
В ноября 2024 года сохраняется аномальное тепло, а вот в декабре пока обещают максимальную температуру в пределах -16…-20 в ночное время. Такие данные приводят многие сервисы, включая «Яндекс. Погоду», world-weather и gismeteo.
А вот сервис «У зонта» пугает жителей страшными морозами до -37 в декабре. Ощутимое похолодание начнется с 22 по 23 декабря. Столбик термометра покажет -33…-37. Однако делать предварительный прогноз еще рано, так как погода меняется ежедневно.