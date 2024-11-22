Стали известны даты 30-градусных морозов за пять лет в Новосибирске

По данным сайта «Архив погоды», в 2019 году 30-градусные морозы пришли раньше всего. Произошло это 15 ноября. В 2020 году холодные дни нагрянули после 10 декабря, в 2021 году прямо под Новый год, в 2022 году — 23 ноября, а в 2023 году 7 декабря. Получается, что морозные дни неизбежны.