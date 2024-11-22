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Posted 22 ноября, 02:03

Published 22 ноября, 02:03

Modified 22 ноября, 02:05

Updated 22 ноября, 02:05

Холода обещают в декабре

Стали известны даты 30-градусных морозов за пять лет в Новосибирске

22 ноября 2024, 02:03
Фото: atas.info. Холода обещают в декабре

Жителей Новосибирска ждут морозы до -37 градусов

В Новосибирске сильных морозов пока не обещают, но в декабре они могут прийти, сообщают синоптики.

По данным сайта «Архив погоды», в 2019 году 30-градусные морозы пришли раньше всего. Произошло это 15 ноября. В 2020 году холодные дни нагрянули после 10 декабря, в 2021 году прямо под Новый год, в 2022 году — 23 ноября, а в 2023 году 7 декабря. Получается, что морозные дни неизбежны.

В ноября 2024 года сохраняется аномальное тепло, а вот в декабре пока обещают максимальную температуру в пределах -16…-20 в ночное время. Такие данные приводят многие сервисы, включая «Яндекс. Погоду», world-weather и gismeteo.

А вот сервис «У зонта» пугает жителей страшными морозами до -37 в декабре. Ощутимое похолодание начнется с 22 по 23 декабря. Столбик термометра покажет -33…-37. Однако делать предварительный прогноз еще рано, так как погода меняется ежедневно.

Морозы и гололед ждут сибиряков — погода в ноябре
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Зима#Мороз
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