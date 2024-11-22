Толчёнка и шоколадная шайба: Яндекс Лавка разработала городское меню для новосибирцев

Сейчас в меню 9 блюд от локальных поставщиков: среди них завтраки, обеды и закуски. Чтобы показать, что хоккей является одним из главных видов спорта для новосибирцев, Лавка придумала шоколадный десерт в виде шайбы. В честь Академгородка сервис выпустил бутерброд «Защита докторской», а напоминаем о расположении города стали эклеры «Левый и правый берег Оби». Также в Лавке появились вареники «Виктория» — так, по названию сорта, многие новосибирцы называют клубнику. В зимний период они будут особенно актуальны: именно в это время года новосибирцы чаще всего заказывают в Лавке вареники с фруктовой начинкой.