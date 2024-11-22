Толчёнка и шоколадная шайба: Яндекс Лавка разработала городское меню для новосибирцев

Posted 22 ноября, 05:00
Published 22 ноября, 05:00
Modified 22 ноября, 06:30
Updated 22 ноября, 06:30
При создании линейки команда Лавки ориентировалась на отличительные черты города: Академгородок, хоккей и сибирские продукты.
В рамках исследования Лавка узнала: более 60% опрошенных горожан называют картофельное пюре толчёнкой. Главными ассоциациями с сибирской кухней у большинства респондентов стали борщ и пельмени. Это подтверждает и аналитика Лавки: за последний год спрос на пельмени вырос в Новосибирске практически на 30% по сравнению с октябрём 2023 года.
Сейчас в меню 9 блюд от локальных поставщиков: среди них завтраки, обеды и закуски. Чтобы показать, что хоккей является одним из главных видов спорта для новосибирцев, Лавка придумала шоколадный десерт в виде шайбы. В честь Академгородка сервис выпустил бутерброд «Защита докторской», а напоминаем о расположении города стали эклеры «Левый и правый берег Оби». Также в Лавке появились вареники «Виктория» — так, по названию сорта, многие новосибирцы называют клубнику. В зимний период они будут особенно актуальны: именно в это время года новосибирцы чаще всего заказывают в Лавке вареники с фруктовой начинкой.
Интерес новосибирцев к готовой еде постоянно растёт. В октябре спрос на неё увеличился в Лавке на 97% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, готовые блюда стали частью каждого третьего заказа. В ноябре Лавка увеличила ассортимент готовой еды собственной торговой марки в 3,6 раз. В будущем сервис планирует расширять ассортимент готовых блюд на сервисе.
Новое меню уже доступно всем пользователям из Новосибирска. Чтобы заказать блюда, нужно зайти на главную страницу в приложении или на сайте Яндекс Лавки и выбрать категорию «Городское меню». Найти меню можно также на онлайн-витрине сервиса в приложениях Яндекс Еды, Деливери, Маркета и Go.