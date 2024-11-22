В Новосибирске глыба льда упала с крыши на ребенка

Posted 22 ноября, 08:20
Published 22 ноября, 08:20
Modified 22 ноября, 08:22
Updated 22 ноября, 08:22
Ребенок проходил возле дома по адресу Немировича-Данченко, 153, когда произошел сход наледи. По предварительным данным, ребенка экстренно доставили в городскую клиническую больницу №1. После обследования врачи установили, что серьезных травм у пострадавшего нет, и отпустили его домой.
Инцидент произошел на фоне потепления, когда в Новосибирске начала активно формироваться наледь на крышах. Дом, с которого сошла наледь, обслуживает управляющая компания «МКС-Новосибирск».
Сход наледи с крыш ежегодно становится причиной травм и порой трагедий в зимний период. Так в прошлом зимне сезоне пострадал 8-летний ребенок, на которого также упала глыба снега.