В Новосибирске глыба льда упала с крыши на ребенка

Ребенок проходил возле дома по адресу Немировича-Данченко, 153, когда произошел сход наледи. По предварительным данным, ребенка экстренно доставили в городскую клиническую больницу №1. После обследования врачи установили, что серьезных травм у пострадавшего нет, и отпустили его домой.