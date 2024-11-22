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Posted 22 ноября, 08:20

Published 22 ноября, 08:20

Modified 22 ноября, 08:22

Updated 22 ноября, 08:22

Большие сосульки

В Новосибирске глыба льда упала с крыши на ребенка

22 ноября 2024, 08:20
Фото: 1MI. Большие сосульки
Во вторник 19 ноября в Новосибирске произошёл инцидент с падением наледи на ребенка. Несовершеннолетнего доставили в больницу, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Ребенок проходил возле дома по адресу Немировича-Данченко, 153, когда произошел сход наледи. По предварительным данным, ребенка экстренно доставили в городскую клиническую больницу №1. После обследования врачи установили, что серьезных травм у пострадавшего нет, и отпустили его домой.

Инцидент произошел на фоне потепления, когда в Новосибирске начала активно формироваться наледь на крышах. Дом, с которого сошла наледь, обслуживает управляющая компания «МКС-Новосибирск».

Сход наледи с крыш ежегодно становится причиной травм и порой трагедий в зимний период. Так в прошлом зимне сезоне пострадал 8-летний ребенок, на которого также упала глыба снега.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Больница#Зима#Снег#Травмы#ГУ МЧС
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