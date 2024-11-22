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Posted 22 ноября, 11:17

Published 22 ноября, 11:17

Modified 22 ноября, 11:42

Updated 22 ноября, 11:42

В Новосибирске накажут полицейского, получившего взятку от гражданина Германии

В Новосибирске накажут полицейского, получившего взятку от гражданина Германии

22 ноября 2024, 11:17
Фото: 1MI. В Новосибирске накажут полицейского, получившего взятку от гражданина Германии
Суд постановил приговор бывшему полицейскому, который пронес мобильник подозреваемому в убийстве 27-летней давности.

Районный суд установил, что сотрудник правоохранительных органов в 2023 году получил 15 тысяч рублей от содержащегося под стражей гражданина Германии за то, что пронес ему мобильный телефон.

Бывшему полицейскому назначили условный срок и штраф в десятикратном размере полученной взятки.

Напомним, упомянутый подозреваемый с иностранным гражданством — уроженец Новосибирска, которому накануне вынесли приговор за убийство пенсионерки из с. Быструха в 1997 году.

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