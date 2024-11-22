В Новосибирске накажут полицейского, получившего взятку от гражданина Германии

Posted 22 ноября, 11:17
Published 22 ноября, 11:17
Modified 22 ноября, 11:42
Updated 22 ноября, 11:42
Районный суд установил, что сотрудник правоохранительных органов в 2023 году получил 15 тысяч рублей от содержащегося под стражей гражданина Германии за то, что пронес ему мобильный телефон.
Бывшему полицейскому назначили условный срок и штраф в десятикратном размере полученной взятки.
Напомним, упомянутый подозреваемый с иностранным гражданством — уроженец Новосибирска, которому накануне вынесли приговор за убийство пенсионерки из с. Быструха в 1997 году.