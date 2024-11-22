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Posted 22 ноября, 05:25

Published 22 ноября, 05:25

Modified 22 ноября, 05:27

Updated 22 ноября, 05:27

Нужно курить правильно

В Новосибирске непотушенная сигарета убила мужчину

22 ноября 2024, 05:25
Фото: 1MI. Нужно курить правильно
В Новосибирске мужчина погиб от непотушенной сигареты, сообщили в МЧС.

Все случилось 18 ноября на улице Халтурина. В тот день загорелась квартира в двухэтажном доме. На место прибыли огнеборцы. Из горящего жилища они вынесли человека.

Новосибирец оказался в тяжелом состоянии, его отвезли в больницу. Спустя время он скончался, не приходя в сознание.

По версии МЧС, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. Только в этом году из-за неправильного курения загорелись 540 домов. В ЧП не выжили 29 курильщиков.

Также в регионе погибла семья. Мать с четырьмя детьми погибли в пожаре. По одной из версий, причиной распространения огня стала печка.

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