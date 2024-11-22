В Новосибирске непотушенная сигарета убила мужчину

Posted 22 ноября, 05:25
Published 22 ноября, 05:25
Modified 22 ноября, 05:27
Updated 22 ноября, 05:27
Все случилось 18 ноября на улице Халтурина. В тот день загорелась квартира в двухэтажном доме. На место прибыли огнеборцы. Из горящего жилища они вынесли человека.
Новосибирец оказался в тяжелом состоянии, его отвезли в больницу. Спустя время он скончался, не приходя в сознание.
По версии МЧС, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. Только в этом году из-за неправильного курения загорелись 540 домов. В ЧП не выжили 29 курильщиков.
Также в регионе погибла семья. Мать с четырьмя детьми погибли в пожаре. По одной из версий, причиной распространения огня стала печка.