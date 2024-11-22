В Новосибирске под стражу заключили нелегальных сбытчиков оружия

Posted 22 ноября, 12:40
Published 22 ноября, 12:40
Modified 22 ноября, 12:41
Updated 22 ноября, 12:41
По версии следствия, двое жителей Новосибирской области Матвей Сухоруков и Сибирхан Микайылов договорились торговать оружием через мессенджер. Злоумышленники решили, что один из них будет приобретать товар, а второй находить покупателей через Интернет. Они попались, когда продали оружие сотруднику полиции, который проводил проверочную закупку.
Согласно уголовной статье о незаконном сбыте огнестрельного оружия, совершенного группой лиц, а также с использованием Интернета, злоумышленникам может грозить лишение свободы до шести лет и штраф.
На данный момент постановления суда не вступили в законную силу.