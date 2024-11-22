В Новосибирске под стражу заключили нелегальных сбытчиков оружия

По версии следствия, двое жителей Новосибирской области Матвей Сухоруков и Сибирхан Микайылов договорились торговать оружием через мессенджер. Злоумышленники решили, что один из них будет приобретать товар, а второй находить покупателей через Интернет. Они попались, когда продали оружие сотруднику полиции, который проводил проверочную закупку.