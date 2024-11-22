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Posted 22 ноября, 12:40

Published 22 ноября, 12:40

Modified 22 ноября, 12:41

Updated 22 ноября, 12:41

В Новосибирске под стражу заключили нелегальных сбытчиков оружия

В Новосибирске под стражу заключили нелегальных сбытчиков оружия

22 ноября 2024, 12:40
Фото: 1MI. В Новосибирске под стражу заключили нелегальных сбытчиков оружия
По решению суда, двое обвиняемых в сбыте огнестрельного оружия через Телеграмм, были заключены под стражу.

По версии следствия, двое жителей Новосибирской области Матвей Сухоруков и Сибирхан Микайылов договорились торговать оружием через мессенджер. Злоумышленники решили, что один из них будет приобретать товар, а второй находить покупателей через Интернет. Они попались, когда продали оружие сотруднику полиции, который проводил проверочную закупку.

Согласно уголовной статье о незаконном сбыте огнестрельного оружия, совершенного группой лиц, а также с использованием Интернета, злоумышленникам может грозить лишение свободы до шести лет и штраф.

На данный момент постановления суда не вступили в законную силу.

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
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