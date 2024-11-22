В Новосибирске пострадавшая в ДТП беременная мать родила ребенка

Posted 22 ноября, 06:37
Published 22 ноября, 06:37
Modified 22 ноября, 06:39
Updated 22 ноября, 06:39
Трагедия произошла в одном из дворов на Затулинке. Женщина шла вместе с двухлетним ребенком. В один момент задним ходом их сбил автомобиль. За рулем сидел пьяный водитель.
Мальчик скончался от полученных травм, а мать попала в больницу. Она была на 9-м месяце беременности. Ее состояние тяжелое, но ей удалось родить ребенка с помощью кесарево. Малыш полностью здоров.
Возможного виновника ДТП арестовали. Это мужчина 63 лет. Пока идет следствие, он просидит в СИЗО. Также в Новосибирске сбили подростка на пешеходном переходе: мальчик нарушил ПДД.