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Posted 22 ноября, 06:37

Published 22 ноября, 06:37

Modified 22 ноября, 06:39

Updated 22 ноября, 06:39

Ребенок здоров

В Новосибирске пострадавшая в ДТП беременная мать родила ребенка

22 ноября 2024, 06:37
Фото: 1MI. Ребенок здоров
В Новосибирске женщина потеряла первого ребенка в ДТП и после этого родила второго ребенка.

Трагедия произошла в одном из дворов на Затулинке. Женщина шла вместе с двухлетним ребенком. В один момент задним ходом их сбил автомобиль. За рулем сидел пьяный водитель.

Мальчик скончался от полученных травм, а мать попала в больницу. Она была на 9-м месяце беременности. Ее состояние тяжелое, но ей удалось родить ребенка с помощью кесарево. Малыш полностью здоров.

Возможного виновника ДТП арестовали. Это мужчина 63 лет. Пока идет следствие, он просидит в СИЗО. Также в Новосибирске сбили подростка на пешеходном переходе: мальчик нарушил ПДД.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП#18+
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