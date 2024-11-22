В Новосибирске убившую свекровь невестку оставили за решеткой

Posted 22 ноября, 07:45
Published 22 ноября, 07:45
Modified 22 ноября, 07:47
Updated 22 ноября, 07:47
Все произошло 11 ноября в Калининском районе. По данным следствия, женщина пришла к своей бывшей свекрови, которая воспитывала ее сына. Они поругались. Обвиняемая нанесла 85-летней старушке удар ножом. Пенсионерка погибла.
На этом невестка не остановилась. Предполагается, что она набросилась на своего 11-летнего сына, желая с ним расправиться. Мальчик оказал активное сопротивление и сбежал к отцу, живущем в соседнем доме.
Подозреваемую нашли. Ее обвинили в убийстве и покушении на убийство ребенка. Мать заключили под стражу, однако адвокат решил добиться смягчения ареста. Суд апелляцию о домашнем аресте не удовлетворил. До 10 января 2025 года 42-летняя сибирячка просидит в СИЗО.