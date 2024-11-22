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Posted 22 ноября, 10:46

Published 22 ноября, 10:46

Modified 22 ноября, 10:48

Updated 22 ноября, 10:48

Дело отправлено в Центральный суд Новосибирска

В Новосибирске утвердили обвинение экс-главе управления по борьбе с коррупцией

22 ноября 2024, 10:46
Фото: 1MI. Дело отправлено в Центральный суд Новосибирска
Главу антикоррупционного ведомства региона подозревают в крупном взяточничестве, сообщили в Генпрокуратуре России.

Владимира Вялкова, который возглавлял Управление экономической безопасности и противодействия коррупции по Новосибирской области, обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры России.

По данным ведомства, главный областной антикоррупционер с 2017 по 2022 года ежемесячно получал плату за покровительство нелегальным производителям алкоголя. Общая сумма взяток составила, по версии следователей, более 69 млн рублей. Ранее глава Следкома Александр Бастрыкин говорил о 71 млн рублей незаконного обогащения, которое получил Вялков.

Вместе с бывшим высокопоставленным полицейским по делу проходит его знакомый, который выступал посредником при передаче денег. Стоимость имущества, которое у них арестовано в рамках расследования, превысила 120 млн рублей.

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#Новосибирск#Уголовное дело#Взятка#Полицейский#Коррупция
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