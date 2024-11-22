В Новосибирске утвердили обвинение экс-главе управления по борьбе с коррупцией

По данным ведомства, главный областной антикоррупционер с 2017 по 2022 года ежемесячно получал плату за покровительство нелегальным производителям алкоголя. Общая сумма взяток составила, по версии следователей, более 69 млн рублей. Ранее глава Следкома Александр Бастрыкин говорил о 71 млн рублей незаконного обогащения, которое получил Вялков.