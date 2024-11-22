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Posted 22 ноября, 04:23

Published 22 ноября, 04:23

Modified 22 ноября, 04:25

Updated 22 ноября, 04:25

Суд попросили выпустить виновницу на свободу

В Новосибирске виновница пожара в «Зимней вишне» просится на свободу

22 ноября 2024, 04:23
Фото: Изображение Midjourney. Суд попросили выпустить виновницу на свободу
В Новосибирске осужденная за пожар в «Зимней вишне» захотела на волю, о чем информирует судебный департамент.

Бывшую руководительницу кемеровского Госстройнадзора Танзилю Комкову осудили на 18 лет колонии за пожар в ТЦ. Она сидит под Новосибирском.

В пожаре, случившемся в 2018 году, погибли 60 человек, включая 37 детей. Потерпевшими признали 400 человек. Комкову приговорили к суровому сроку и обязали выплачивать 80 млн компенсации. Она осуждена за взятку, превышение полномочий и отмывании денежных средств.

Танзиля Комкова в 2024 году решила попроситься на свободу. Аргументом она ставит свое плохое состояние здоровья. В настоящий момент женщина проходит медкомиссию. Недавно в регионе погибла мать с четырьмя детьми: они сгорели при пожаре.

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