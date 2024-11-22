В Новосибирске виновница пожара в «Зимней вишне» просится на свободу

Танзиля Комкова в 2024 году решила попроситься на свободу. Аргументом она ставит свое плохое состояние здоровья. В настоящий момент женщина проходит медкомиссию. Недавно в регионе погибла мать с четырьмя детьми: они сгорели при пожаре.