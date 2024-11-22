В Новосибирске внедорожник сбил 9-летнего ребенка

25-летний сибиряк за рулем Тойоты двигался по улице Сурикова в сторону улицы Трикотажная. Он совершил наезд на ребенка, который перебегал дорогу перед автомобилем. Мальчик возрастом 9 лет выжил и был доставлен в больницу. О тяжести травм не сообщается.