В Новосибирске внедорожник сбил 9-летнего ребенка

Posted 22 ноября, 15:12
Published 22 ноября, 15:12
Modified 22 ноября, 15:14
Updated 22 ноября, 15:14
25-летний сибиряк за рулем Тойоты двигался по улице Сурикова в сторону улицы Трикотажная. Он совершил наезд на ребенка, который перебегал дорогу перед автомобилем. Мальчик возрастом 9 лет выжил и был доставлен в больницу. О тяжести травм не сообщается.
Сотрудниками ДПС уточняются подробности дорожно-транспортного инцидента.
Новосибирцам напомнили о том, как важно проговаривать с детьми правила дорожной безопасности. Сегодня в Новосибирске произошел еще один инцидент с участием подростка, который нарушил ПДД и попал под колеса автобуса.
Напомним, сегодня в Atas.info сообщалось о том, что пострадавшая в ДТП на Затулинке беременная сибирячка родила второго ребенка.