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Posted 22 ноября, 15:12

Published 22 ноября, 15:12

Modified 22 ноября, 15:14

Updated 22 ноября, 15:14

В Новосибирске внедорожник сбил 9-летнего ребенка

В Новосибирске внедорожник сбил 9-летнего ребенка

22 ноября 2024, 15:12
Фото: 1MI. В Новосибирске внедорожник сбил 9-летнего ребенка
Сегодня в вечернее время в Дзержинском районе мальчик перебегал дорогу и попал под колеса внедорожника. По сообщению регионального ГИБДД.

25-летний сибиряк за рулем Тойоты двигался по улице Сурикова в сторону улицы Трикотажная. Он совершил наезд на ребенка, который перебегал дорогу перед автомобилем. Мальчик возрастом 9 лет выжил и был доставлен в больницу. О тяжести травм не сообщается.

Сотрудниками ДПС уточняются подробности дорожно-транспортного инцидента.

Новосибирцам напомнили о том, как важно проговаривать с детьми правила дорожной безопасности. Сегодня в Новосибирске произошел еще один инцидент с участием подростка, который нарушил ПДД и попал под колеса автобуса.

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