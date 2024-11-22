В Новосибирской мэрии едва не произошла утечка данных из-за старого ПО

Posted 22 ноября, 09:33
Published 22 ноября, 09:33
Modified 22 ноября, 09:35
Updated 22 ноября, 09:35
Летом 2024 года информационная система мэрии была заражена вредоносным ПО, предназначенным для удалённого доступа к данным. Как пояснили Atas.Info в пресс-службе УФСБ, это создало угрозу уничтожения, блокирования, изменения или утечки информации.
«Причиной компьютерного инцидента стало использование на веб-сервере устаревших версий программного обеспечения и несвоевременное проведение мероприятий по защите информационной системы учреждения, — рассказали в ФСБ. — Предпринятые сотрудниками УФСБ и мэрии своевременные меры позволили блокировать вредоносное программное обеспечение, что предотвратило причинение ущерба мэрии г. Новосибирска.
Как пояснили Atas.Info в мэрии Новосибирска, ресурс, о котором идет речь, не взаимодействовал с другими муниципальными порталами.
«Охраняемая законом информация на данных ресурсах не обрабатывалась. Сервер был изолирован и не взаимодействовал с муниципальными информационными ресурсами. Таким образом, данный инцидент не затронул какие-либо муниципальные информационные системы или официальные ресурсы. Распространения вредоносного программного обеспечения на другие сервера или рабочие станции сотрудников мэрии города Новосибирска не произошло», — сообщили в горадминистрации.
Руководитель одного из управлений мэрии получил предостережение в соответствии со статьей 274 УК РФ, которая касается нарушений эксплуатации компьютерных систем. Имя чиновника в интересах следствия не разглашается.
Ранее в мае 2024 года с поста начальника департамента связи и информатизации ушел Александр Горнштейн, занимавший эту должность почти 10 лет. Новым руководителем стал Максим Русин, до этого работавший в минцифры региона.