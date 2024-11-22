atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 09:33

Published 22 ноября, 09:33

Modified 22 ноября, 09:35

Updated 22 ноября, 09:35

Хакер за ноутбуком

В Новосибирской мэрии едва не произошла утечка данных из-за старого ПО

22 ноября 2024, 09:33
Фото: 1MI. Хакер за ноутбуком
Управление ФСБ по Новосибирской области объявило официальное предостережение одному из руководителей мэрии Новосибирска. Причиной стала угроза утечки данных из-за использования устаревшего программного обеспечения (ПО) на серверах администрации.

Летом 2024 года информационная система мэрии была заражена вредоносным ПО, предназначенным для удалённого доступа к данным. Как пояснили Atas.Info в пресс-службе УФСБ, это создало угрозу уничтожения, блокирования, изменения или утечки информации.

«Причиной компьютерного инцидента стало использование на веб-сервере устаревших версий программного обеспечения и несвоевременное проведение мероприятий по защите информационной системы учреждения, — рассказали в ФСБ. — Предпринятые сотрудниками УФСБ и мэрии своевременные меры позволили блокировать вредоносное программное обеспечение, что предотвратило причинение ущерба мэрии г. Новосибирска.

Как пояснили Atas.Info в мэрии Новосибирска, ресурс, о котором идет речь, не взаимодействовал с другими муниципальными порталами.

«Охраняемая законом информация на данных ресурсах не обрабатывалась. Сервер был изолирован и не взаимодействовал с муниципальными информационными ресурсами. Таким образом, данный инцидент не затронул какие-либо муниципальные информационные системы или официальные ресурсы. Распространения вредоносного программного обеспечения на другие сервера или рабочие станции сотрудников мэрии города Новосибирска не произошло», — сообщили в горадминистрации.

Руководитель одного из управлений мэрии получил предостережение в соответствии со статьей 274 УК РФ, которая касается нарушений эксплуатации компьютерных систем. Имя чиновника в интересах следствия не разглашается.

Ранее в мае 2024 года с поста начальника департамента связи и информатизации ушел Александр Горнштейн, занимавший эту должность почти 10 лет. Новым руководителем стал Максим Русин, до этого работавший в минцифры региона.

В Новосибирске ФСБ задержала оперативника из отдела борьбы с коррупцией
Узнать подробнее
Читайте также:
Сбой в работе интернета: хакеры атаковали крупного провайдера в СибириВирусы под видом красивых фото присылают мошенники — как не клюнуть на уловкуДепутат угрожает избирателям Минюстом и ФСБ — в чем причина
#Алина Гурицкая#Технологии#Новосибирск#ФСБ#Инцидент#Хакеры#Утечка информации#Программное обеспечение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика