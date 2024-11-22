Вреден ли дневной сон для фигуры — честные ответ врача

Posted 22 ноября, 05:11
Published 22 ноября, 05:11
Modified 22 ноября, 05:13
Updated 22 ноября, 05:13
Врач-невролог Павел Хорошев рассказал о связи сна в дневное время и риске развития диабета. Оказалось, что все зависит от образа жизни.
Если человек малоподвижен, много ест и спит, то у него может появиться диабет. А если человек спит, контролирует свое питание и занимается спортом, то такая вероятность уже очень низка, пишет телеканал «Саратов 24». Лучше всего вести свою «бухгалтерию» калорий.
Ранее мы рассказали о вирусе Коксаки, которым болеют россияне. В Новосибирской области случаев данной болезни еще не нашли, но во многих регионах опасной болезнью уже заражаются.