atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 05:11

Published 22 ноября, 05:11

Modified 22 ноября, 05:13

Updated 22 ноября, 05:13

Люди любят спать не только ночью, но и днем

Вреден ли дневной сон для фигуры — честные ответ врача

22 ноября 2024, 05:11
Фото: Изображение Midjourney. Люди любят спать не только ночью, но и днем

Новосибирцам рассказали, вреден ли дневной сон для фигуры

О вредности дневного сна для фигуры рассказали жителям Новосибирска специалисты.

Врач-невролог Павел Хорошев рассказал о связи сна в дневное время и риске развития диабета. Оказалось, что все зависит от образа жизни.

Если человек малоподвижен, много ест и спит, то у него может появиться диабет. А если человек спит, контролирует свое питание и занимается спортом, то такая вероятность уже очень низка, пишет телеканал «Саратов 24». Лучше всего вести свою «бухгалтерию» калорий.

Ранее мы рассказали о вирусе Коксаки, которым болеют россияне. В Новосибирской области случаев данной болезни еще не нашли, но во многих регионах опасной болезнью уже заражаются.

Антивирусные пряники придумали ученые из Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Вирусы под видом красивых фото присылают мошенники — как не клюнуть на уловкуКак уберечься от вируса Коксаки: названы опасные симптомыБеременная туристка из Новосибирска заразилась вирусом Коксаки
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Здоровье#Сон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика