Вреден ли дневной сон для фигуры — честные ответ врача

Если человек малоподвижен, много ест и спит, то у него может появиться диабет. А если человек спит, контролирует свое питание и занимается спортом, то такая вероятность уже очень низка, пишет телеканал «Саратов 24». Лучше всего вести свою «бухгалтерию» калорий.