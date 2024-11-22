Жители поселка в Новосибирской области могут остаться без воды из-за долгов

Posted 22 ноября, 12:08
Published 22 ноября, 12:08
Modified 22 ноября, 12:26
Updated 22 ноября, 12:26
Сообщается, что долг расчетно-кассового центра Линёво перед ООО «Водоканал» составил порядка 10 миллионов рублей. От местных коммунальщиков требуют погасить задолженность до декабря, иначе подача воды в населенный пункт будет ограничена.
Помимо этого, в поселке Линёво действует режим повышенной готовности из-за аварий на сетях тепло- и водоснабжения.
Напомним, недавно 200 домов в Новосибирске остались без отопления. Мэр Новосибирска раскритиковал ход ремонта работ на теплосетях в Ленинском районе.