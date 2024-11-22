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Posted 22 ноября, 12:08

Published 22 ноября, 12:08

Modified 22 ноября, 12:26

Updated 22 ноября, 12:26

В Линёво могут отключить холодную воду из-за долгов коммунальщиков

Жители поселка в Новосибирской области могут остаться без воды из-за долгов

22 ноября 2024, 12:08
Фото: 1MI. В Линёво могут отключить холодную воду из-за долгов коммунальщиков
В Линёво могут отключить холодную воду из-за долгов коммунальщиков суммой почти на 10 миллионов. Об этом сообщает администрация поселка.

Сообщается, что долг расчетно-кассового центра Линёво перед ООО «Водоканал» составил порядка 10 миллионов рублей. От местных коммунальщиков требуют погасить задолженность до декабря, иначе подача воды в населенный пункт будет ограничена.

Помимо этого, в поселке Линёво действует режим повышенной готовности из-за аварий на сетях тепло- и водоснабжения.

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