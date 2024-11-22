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Posted 22 ноября, 05:10

Published 22 ноября, 05:10

Modified 22 ноября, 05:12

Updated 22 ноября, 05:12

Вода не опасна

Жителям Новосибирска рассказали, опасна ли для здоровья вода в бутылках

22 ноября 2024, 05:10
Фото: 1MI. Вода не опасна
Опасна или нет вода в бутылках рассказали жителям Новосибирской области специалисты.

Бутилированная вода не опасна для человека. Ее изготавливают по ГОСТу. Вода в России соответствует всем стандартам качества. Однако опасность все же имеется.

Угрозу для организма может представлять сама тара, где хранится вода. Пластик может выделять вредные вещества, пишет телеканал «Саратов 24».

Но стоит отметить, что это может произойти только в случае неправильного хранения и при перевозке. Например, если бутылка залежалась под солнечными лучами долгое время.

Также новосибирские ученые придумали самые полезные макароны. В их составе содержится большое количество кислот.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Вода
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