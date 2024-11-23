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Posted 23 ноября, 01:52

Published 23 ноября, 01:52

Modified 23 ноября, 01:52

Updated 23 ноября, 01:52

Кадры из фильмов «Приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию»

Этот тест пройдут только внимательные — вспомните, что скрыто на кадрах фильмов СССР

23 ноября 2024, 01:52
Фото: atas.info. Кадры из фильмов «Приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Несмотря на то, что советское кино было снято еще в прошлом веке, оно до сих пор пользуется большой популярностью у россиян. Давайте проверим, как хорошо вы помните наши фильмы — пройдите тест и выясните, действительно ли вы из СССР.

Советское кино до сих пор популярно во всем мире из-за высокого качества сценариев, сюжетов, а также из-за актеров, игра которых до сих пор поражает.

Также в фильмах спрятано множество интересных деталей. Некоторые из них мы закрыли, чтобы вы угадали, что спрятано на кадрах.

Угадай, что закрыто на кадре из советских фильмов
Тест
фильм «Пес Барбос и необычный кросс». Фото: реж. Леонид Гайдай, 1961 г.

Мы взяли кадры из культовых советских комедий и закрыли на них различные объекты. Проверьте, сможете ли вы вспомнить, что на самом деле было в этих сценах.

Делитесь результатами со знакомыми, отправляйте наш тест и проверьте, как хорошо знают фильмы ваши приятели и родственники.

Справится только знаток советского кино: угадай фильм по первому кадру — тест
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#Алина Гурицкая#Культура#Тесты#Россия
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