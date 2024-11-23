Этот тест пройдут только внимательные — вспомните, что скрыто на кадрах фильмов СССР

Несмотря на то, что советское кино было снято еще в прошлом веке, оно до сих пор пользуется большой популярностью у россиян. Давайте проверим, как хорошо вы помните наши фильмы — пройдите тест и выясните, действительно ли вы из СССР.

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